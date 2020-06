Gelsenkirchen: Im Spunk-Garten geht es um die Sängerkrone

Ückendorf. 7. Solo-Contest geht nach den Vorrunden per Video-Konferenz und Youtube-Channel im Garten des Gelsenkirchener Jugendzentrums Spunk ins Finale.

Der 7. Solo-Contest der Gelsenkirchener Falken, des Bauvereins Falkenjugend und des Jugendkulturzentrums Spunk geht am Samstag, 13. Juni, ins Finale. Die Pandemie-Einschränkungen haben die Pläne auch bei diesem Musik-Wettbewerb kräftig durcheinander gewürfelt. Die beiden Vorrunden fanden im Internet per Video-Konferenz und Youtube-Channel statt. Hier konnten die Besucher und eine Jury dann ihre Favoriten wählen, die damit das Ticket zur Finalrunde bekommen haben.

Eigentlich sollte das Finale, wie die letzten Jahre auch im Falkentreff Rheinische Straße stattfinden. Da es hier jedoch nicht möglich ist eine Veranstaltung mit den aktuellen Regelungen durchzuführen, wird das Finale nun ins Jugend-Kultur-Zentrum Spunk am Festweg 21 verlegt. Hier im Garten ist genug Platz für Zuschauer auf Abstand.

Vier Kandidaten am Start

So treten dann Alina Lynn, Little Dead Boy, Noah Warwel und vitamin.dream um den Titel Solo-Künstler/Duo des Jahres an. Alina Lynn schreibt Songs, die Geschichten vom Leben erzählen. Inspiriert von den Höhen und Tiefen, sind diese irgendwo zwischen Ernst und Witz - aber immer positiv.

Little Dead Boy ist nicht nur musikalisch befähigt, er gestaltet auch Cartoons und hält Lesungen. Samstag präsentiert er seine englischen Songs – wie immer mit Freude am Spiel und am Leben.

Die englischen Texte von Noah Warwel regen zum Schwelgen in Gefühlen an: Er ist ein junger, aufstrebender Singer-Songwriter mit einem Mix aus Pop, Rock und Akustik. Live performt er seine Songs mit einer Loop-Station.

Hinter dem Duo „vitamin.dream“ stecken Sophie und Tobi aus Gelsenkirchen. Er spielt Gitarre, arbeitet mit Digital Workplaces und sie singt ihre englischsprachigen Songs dazu.

Der Eintritt zum Solo-Contest ist wie immer frei, eine Voranmeldung telefonisch oder per WhatsApp-Nachricht an 0209 3198258 und auch per E-Mail an info@spunk-ge.de ist nötig. https://deref-web-02.de/mail/client/t1qPt-_U25g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.waz.de%2Fstaedte%2Fgelsenkirchen%2Farticle228149537.ece