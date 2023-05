Gelsenkirchen: Im Laufen die alte Zeche Westerholt erkunden

Gelsenkirchen-Hassel. Am 3. Juni ist jede Menge los auf der alten Zeche Westerholt im Gelsenkirchener Norden. Ein „Zechenlauf“ eröffnet ganz neue Perspektiven.

Die Zeche Westerholt gehörte früher wie selbstverständlich zum Ortsdreieck Hassel, Westerholt und Bertlich: Viele Menschen aus Gelsenkirchen und Herten hatten hier ihren Arbeitsplatz. Seit 2008 ist die Zeche stillgelegt, das riesige Gelände abgesperrt. Doch allmählich öffnet sich das Bergwerksgelände wieder zu den Stadtteilen: auch durch solche Aktionen wie die am 3. Juni.

An diesem Tag finden nämlich auf dem Gelände der Zeche Westerholt gleich zwei Veranstaltungen statt. Zum einen das „Sommerfest der 1000 Möglichkeiten“, das bereits im vergangenen Jahr seine Premiere gefeiert hat. Ganz neu ist der „Zechenlauf“, den der Hertener Leichtathletikverein SuS Bertlich veranstaltet.

Gelsenkirchener Vereine können sich auf dem Fest präsentieren

Die beiden Stadtoberhäupter Karin Welge (Gelsenkirchen) und Matthias Müller (Herten) werden am 3. Juni um 15 Uhr den Startschuss für beide Veranstaltungen geben. Veranstalter des Sommerfests ist wie im vergangenen Jahr der Gelsenkirchener Karnevalsverein „Jecken vom Pütt“. Vereinsvorsitzender Reinhard Ostermann erzählt, wie die Idee damals entstanden ist: „Nach den Jahren des Corona-Lockdowns, in denen ja viele Veranstaltungen ausgefallen sind, wollten wir vor allem unseren Kindern die Gelegenheit geben, sich wieder einmal vor Publikum zu präsentieren“, so Ostermann.

Ostermann fragte bei anderen Vereinen aus dem Stadtnorden, ob sie mitmachen wollten – die fanden die Idee gut, und das „Sommerfest der 1000 Möglichkeiten“ war entstanden. Zur Premiere im vergangenen Sommer bescherte das Wetter den Organisatoren heiße 37 Grad: „Dieses Jahr dürfen es ein paar Grad weniger sein“, sagt Ostermann. Das Konzept ist aber gleich geblieben: Auf dem Gelände der Zeche Westerholt steht eine große Bühne, darum gruppieren sich verschiedene Stände. Auf der Bühne können sich die teilnehmenden Vereine präsentieren: Vom Spielmannszug Buer-Bülse bis zu den Tanzgruppen von KC Resse, KC Astoria und den Erler Funken. Auch die Kinder der Kita Niefeldstraße führen etwas auf. Abends gibt es dann noch Livemusik mit den „Magic Cops“ – zwischendurch sorgt das Männerballett „Taktlos“ des KC Resse für Stimmung.

Erstmals eine Laufveranstaltung auf dem Zechengelände

Doch auch sportlich betätigen kann man sich am 3. Juni auf der Zeche Westerholt, und dafür sorgen die Mitglieder des SuS Bertlich. Erfahrung bei der Veranstaltung von Laufevents haben die Hertener reichlich: Seit 1984 führen sie drei Mal im Jahr die „Bertlicher Straßenläufe“ durch. Aber einen Lauf auf einem alten Zechengelände zu veranstalten: Das ist auch für sie eine Premiere. „Reinhard Ostermann hat uns vergangenes Jahr angesprochen, ob wir uns so etwas vorstellen können“, erzählt Bodo Ladwig, Vorsitzender der SuS-Leichtathletikabteilung, wie das Projekt zustande kam.

Zwei Läufe wird es an diesem Tag geben: Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren können sich mit oder ohne Begleitperson auf eine 750-Meter-Strecke begeben, die zwischen den alten Verwaltungsgebäuden über das Zechengelände führt. Dieser Lauf startet um 15.15 Uhr.

Erstmals wird die „Hintertür“ der Zeche geöffnet

Spannend wird es beim 5-Kilometer-Lauf für Läuferinnen und Läufer ab zehn Jahren, der um 16.15 Uhr startet. Der beginnt auch zunächst auf dem Zechengelände, unterquert aber dann die Marler Straße und führt in Schleifen durch den Glückauf-Park, um dann wieder auf der Zeche zu enden. „Damit öffnen wir zum ersten Mal die Hintertür des Geländes“, freut sich Bernd Lohse, Chef der Entwicklungsgesellschaft Zeche Westerholt, „und rücken so ein Stück weiter an die Stadtgesellschaft heran. Teilnehmer des Laufes könnten so einen Teil des Geländes erkunden, das der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich ist. Wenn es nach Lohse, Ostermann und Ladwig geht, dann soll die Veranstaltung ein Dauerbrenner werden: „So kann man von Jahr zu Jahr erleben, wie sich die alte Zeche wandelt.“

Anmelden für die Läufe kann man sich bis zum 1. Juni im Internet unter sus-bertlich.de/la. Nachmeldungen sind auch am Veranstaltungstag noch möglich, dann wird allerdings eine Gebühr fällig.

