Gelsenkirchen: Im „Buer1“ ist das Frühstück ein Hingucker

Gelsenkirchen-Buer. Seit einem Jahr betreiben Merve und Mustafa Erenel das „Buer1“ in Gelsenkirchen-Buer. Jetzt ziehen sie Bilanz – und stellen etwas Neues vor.

Lecker sieht es aus, das Frühstück, appetitlich liegen dort Möhren, Tomaten, Gurken neben kleinen Schälchen mit Dips und Käsehäppchen. Aber was jetzt passiert, wirkt fast ein wenig magisch, mystisch: Weißer Nebel quillt von unter der Platte über das Frühstück, steigt in kleinen Wölkchen auf, umhüllt das Essen, scheint über den Tisch zu fließen. Man staunt. Mustafa und Merve Erenel lächeln zufrieden.

Seit einem Jahr betreiben die beiden Geschwister aus Gelsenkirchen-Buer das Café „Buer1“ im ehemaligen „Deutschen Haus“ an der Dorstener Straße 1. Hinter dem Namen verbirgt sich eine doppelte Bedeutung: Die „1“ bezieht sich zum einen auf die Hausnummer – zum anderen steckt dahinter aber auch ein Anspruch: „Wir wollen das beste Café in Buer werden“, hatte Mustafa Erenel damals zur Eröffnung gesagt.

Die Gäste kommen nicht nur aus Gelsenkirchen ins „Buer1“

So etwas ist natürlich immer sehr subjektiv, aber zumindest in einem Punkt hat das „Buer1“ ein Alleinstellungsmerkmal: So ein Frühstück bekommt man zumindest in Buer nirgendwo anders. Es sei kein explizit türkisches Frühstück, das hier serviert wird, sagt Merve Erenel, deren Eltern ein türkisches Lebensmittelgeschäft besaßen. „,International’ beschreibt es am besten“, sagt sie – auch, wenn vielen Gästen der Mix aus gebratenem Gemüse, vielen Dips, Oliven und türkischem Tee aus der traditionellen Kupferkanne sicherlich aus dem Türkei-Urlaub bekannt vorkommen dürfte.

Für dieses Frühstück kommen die Gäste auch von außerhalb nach Buer, berichtet Mustafa Erenel, der zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblickt. Anfangs sei die Eröffnung ein Abenteuer für die beiden Geschwister gewesen, die zuvor noch nicht in der Gastronomie gearbeitet hatten – „wir sind da so reingesprungen“, sagt Mustafa. Inzwischen habe sich gezeigt: Das Konzept funktioniert.

Das hat sich seit der Eröffnung beim Lokal in Gelsenkirchen-Buer verändert

An ein paar Stellschrauben haben die beiden gedreht. Inzwischen verzichten sie darauf, das „Buer1“ auch abends zu öffnen – „da gibt es genug andere gute Läden in Buer“, sagt er. Für private Feiern kann das Café aber auch abends gemietet werden. Und gab es zu Beginn ausschließlich das komplette Frühstück, so können Gäste inzwischen auch zwischen mehreren Toasts oder Omelettes wählen.

„Serpme“ nennen die beiden ihr Frühstück, „verstreut“ oder „verteilt“ heißt das auf Deutsch, und jetzt kommt es mit einen Clou daher: Unter der Platte, auf der das Essen liegt, befindet sich Trockeneis: mit heißem Wasser übergossen, entsteht ein spektakulärer Nebel-Effekt. Versteckt werden soll von der schönen Optik allerdings nichts. Die Qualität des Essens sei weiterhin das entscheidende, sagt Mustafa Erenel. Das erste Jahr haben die beiden gut überstanden: Sie hoffen noch auf viele weitere.

