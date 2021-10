Gelsenkirchen: IG Metall fordert fairen Wandel ein

Die IG Metall lädt Metallerinnen und Metaller ein, am Aktionstag für fairen Wandel in der Industrie am 29. Oktober teilzunehmen. Es geht um eine klimaschonende Zukunft, unter anderem auch für Thyssen Krupp Electrical Steel und ZF, beides wichtige Zulieferbetriebe für die E-Mobilität in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen/Duisburg. Die IG Metall lädt Metallerinnen und Metaller ein, am Aktionstag für fairen Wandel in der Industrie am 29. Oktober teilzunehmen.

Die IG Metall geht bundesweit für fairen, sozial-ökologischen Wandel der Industrie auf die Straße. In Duisburg findet dazu eine Kundgebung am 29. Oktober statt. Ralf Goller, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Gelsenkirchen stellt sich hinter die Forderung an die Politik, einen fairen Wandel der Industrie mit massiven öffentlichen Investitionen zu unterstützen.

Gelsenkirchener Gewerkschaft hat Thyssen Krupp Electrical Steel und ZF im Blick

„Es geht um viel. Jetzt werden die Weichen für unsere Zukunft gestellt“, macht der Geschäftsführer der IG Metall Gelsenkirchen, Ralf Goller, mit Blick auf die laufenden Sondierungen und wohl baldigen Koalitionsverhandlungen in Berlin deutlich. So sichere man Arbeitsplätze und eine klimaschonende Zukunft unter anderem für Thyssen Krupp Electrical Steel und ZF, beides wichtige Zulieferbetriebe für die E-Mobilität in Gelsenkirchen.

Ralf Goller, Geschäftsführer der IG Metall Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Für das Ruhrgebiet findet eine zentrale Kundgebung in Duisburg vor der tkse Hauptverwaltung statt. Ab 10 Uhr treffen sich Metallerinnen und Metaller an der Kaiser-Wilhelm-Straße 100, um für sichere und gute Arbeit in einer klimafreundlichen Industrie zu demonstrieren.

Forderung: Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro

Sie fordern den Verzicht auf Entlassungen in der Transformation, eine tragfähige Perspektive für zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine Qualifizierungsoffensive und sichere Ausbildung vor Ort anstelle von Verlagerungen ins Ausland. Bis 2030 braucht es öffentliche Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro, so eine weitere Forderung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen