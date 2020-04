Gelsenkirchen: Dämmmaterial auf Werksgelände fängt Feuer

Dämmmaterial auf einem Werksgelände am Stadthafen geriet am Montag in Brand. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. Mit mehreren Strahlrohren konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Brennendes Dämmungsmaterial an einem Baustoffhandel im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke-Nord hat die Feuerwehr am Montag in Atem gehalten. Ein Auto brannte dabei völlig aus.

Nach Angaben der Feuerwehr gingen die ersten Notrufe am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Leitstelle ein. Die Anrufer berichteten von einem Feuer auf dem Freigelände eines Baustoffhandels an der Straße "Am Stadthafen". Eine größere Menge Isoliermaterial sollte dort brennen. Darauf rückten Einheiten der Feuerwache Heßler und Buer aus.

Trupp kühlt Betriebsgebäude mit Wasser, um Ausbreitung der Flammen zu verhindern

Bereits während der Anfahrt war der Rauch über dem Stadthafen für die Rettungseinheiten weithin sichtbar. Vor Ort leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren ein. "Parallel dazu kühlte ein weiterer Trupp mit einem dritten Rohr die angrenzenden Betriebsgebäude, um das Übergreifen der Flammen zu verhindern", berichtete Feuerwehrsprecher Carsten Jost. Die Maßnahme hatte weitgehend Erfolg, allerdings brannte ein Pkw, der unmittelbar neben dem gelagerten Isoliermaterial abgestellt worden war, vollkommen aus. Die Flammen hatten den Wagen schon zuvor erfasst.

Mit Hilfe eines Gabelstaplers wurde laut Wehr das restliche Brandgut auseinander gezogen, abgelöscht und abschließend mit einem Schaumteppich abgedeckt. So wurden auch die letzten Brandherde erstickt. Um kurz vor 21 Uhr endete der Einsatz für die letzten Kräfte. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt im Nachgang die Polizei.

