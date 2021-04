Gelsenkirchen: Huub Stevens gibt Impulse für die Wirtschaft

Nachverdichtung Görtzhof: Warum sich der Ärger jetzt legt

Kahlschlag, Betonwüste, Parkplatznot: Die Sorgen von Anwohnern, sie sind groß, wenn es um die von Vivawest geplante Neubebauung im Innenbereich der Middelicher Siedlung Görtzhof, Haunerfeld und Heinrichstraße geht. Sogar eine Bürgerinitiative (BI) hat sich gegründet, um der „Klimavernichtung durch Wohnraumverdichtung“ entgegenzuwirken. Nun scheint der Druck im Kessel aber deutlich gewichen zu sein.

Nach Ortsterminen mit dem Projektleiter im städtischen Referat Stadtplanung, der den neuen Bebauungsplan 440 vorbereitet, sieht BI-Initiator Detlev Kallmeier gute Gründe für eine Entwarnung: „Das Ganze entwickelt sich jetzt doch nicht so, wie wir befürchtet haben. Vivawest hat sich kompromissbereit gezeigt und auf unsere Einwände reagiert.“

Gelsenkirchener Anwohner fürchten Kahlschlag und Blockbebauung

Stein des Anstoßes: Was Anwohner bislang über viele Jahre (kostenlos) als Garten- und Freifläche nutzten, will das Horster Immobilien-Unternehmen mit 40 Doppelhaushälften bebauen und verkaufen. So fürchtet(e) die BI nicht nur um die kleine Oase vor der eigenen Haustür, sondern auch eine „Blockbebauung“ mit Versiegelung bis dato großer Grünflächen, nächtlicher Überwärmung in heißen Sommern und erhöhtem Verkehrsaufkommen.

„Vivawest will nie so recht raus mit der Sprache, wie genau die Pläne aussehen und wie sich das Quartier durch das Neubauprojekt verändern wird“, warf Kallmeier dem Grundstückseigentümer vor.

Überplantes Gelände hat sich gegenüber Ursprungsplanungen vergrößert

Denn der Bebauungsplan 440, der nach dem Aufstellungsbeschluss Anfang 2020 gerade entworfen wird, überplant eine deutlich größere Fläche als der Anfang 2018 noch verfolgte Bebauungsplan 433: Das aktuelle Verfahren bezieht sich nun nicht mehr nur auf das 12.000 Quadratmeter große Hinterland-Grundstück zwischen Görtzhof, Haunerfeld und Heinrichstraße, sondern auch auf das Gebiet bis zum Gartmannshof.

In dem Bereich unterhält Vivawest mehrere sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser, die das Unternehmen abreißen und durch moderne Neubauten ersetzen will. Geplant ist auf der südlich angrenzenden Fläche zudem ein Regenrückhaltebecken für anfallendes Niederschlagswasser. Insgesamt bezieht sich der Bebauungsplan damit auf rund 20.000 Quadratmeter.

Anwohner werfen Vivawest Intransparenz vor

Ob und wie viele Bäume wo gefällt werden sollen, wie viele Geschosse die Gebäude zählen, ob diese unterkellert sind: All das wollte das Unternehmen weder auf Anfrage der Bürgerinitiative noch dieser Redaktion konkretisieren, um den „hoheitlichen Verfahrensschritten“ im laufenden Bebauungsplanverfahren „nicht vorzugreifen“, das bei der Stadt liegt.

Auch dass Vivawest Ende 2020 ihre eigene, von Anwohnern genutzte und zum Teil mit Lauben bebaute Freifläche roden ließ, sorgte für Ärger, den etwa Die Linke in der Bezirksvertretung Ost zum Thema machte. Das Unternehmen begründete dies als Maßnahme „im Rahmen der Verkehrssicherung“, für die „wir als Grundstückseigentümer verantwortlich sind.“

Vivawest verteidigt Rodung des eigenen Grundstücks

Die betroffenen Anwohner seien über die Räumung der „nicht genehmigten Lauben und weiterer Bauten informiert“ worden. „Dabei haben wir Schadstoffe und Sondermüll gefunden, die von uns fachgerecht entsorgt worden sind. Mit der Verwaltungsspitze und dem Bezirksbürgermeister wurde das Vorgehen abgestimmt“, teilte Vivawest-Sprecher Gregor Boldt mit.

Doch Abstimmung hin oder her: Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl (SPD) und dessen Stellvertreter Günther Brückner (CDU) meldeten vor dem Hintergrund der Diskussionen in der Bezirksvertretung Ost durchaus noch Redebedarf an, um Anregungen für die Festsetzungen im Bebauungsplan zu geben.

Bebauungsplan-Entwurf berücksichtigt Parkplatz-Situation

Das (vorläufige) Ergebnis der Gespräche mit Peter Föcking vom Referat Stadtplanung und Vivawest: Die eine Hälfte der Doppelhaushälften soll einen Keller erhalten, die andere Hälfte einen zusätzlichen Abstellraum hinter der Garage. So soll verhindert werden, dass diese als Lagerfläche missbraucht und der Wagen auf der Straße abgestellt wird.

Schottergärten sollen verboten, Zäune ebenso wie Garagendächer begrünt werden. Die zentralen Bäume sollen erhalten, die erwarteten Eingriffe in Natur und Landschaft komplett ortsnah kompensiert werden. Im nördlichen Teil ist die Bebauung so aufgelockert geplant, dass die Abstände zwischen Bestandsgebäuden und neuen Doppelhaushälften groß genug sind. In den drei geplanten dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern am Gartmannshof mit ihren insgesamt 40 Miet-Wohneinheiten sollen unterdessen 25 Prozent Sozialwohnungen angeboten werden.

Nicht nur Heidl zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, sondern auch Kallmeier: „Wenn das alles so umgesetzt wird, sieht das ganz schick aus. Die Maßnahme wertet dann die gesamte Siedlung auf. Aber wir werden das weitere Verfahren sehr aufmerksam weiterverfolgen.“