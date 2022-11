Gelsenkirchen: Hunderte Hasseler Haushalte ohne Strom

Ein Kurzschluss in einem Kabel, das vom Umspannwerk Bergmannsglück in Gelsenkirchen abgeht, war die Ursache des Stromausfalls am Sonntagabend im Stadtteil Hassel.

Gelsenkirchen-Hassel. Warum es in vielen Gelsenkirchener Wohnungen am Sonntagabend für eine Dreiviertelstunde dunkel wurde. Und wie lange die Bürger ausharren mussten.

Hunderte Hasseler Haushalte waren am späten Sonntagabend vorübergehend ohne Strom. Wie die ELE auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, war ein Kurzschluss in einem Kabel an der Kreuzung Polsumer/Oberfeldinger Straße die Ursache dafür, dass es um 22.47 Uhr plötzlich in etlichen Wohnungen dunkel wurde – immerhin nach dem Abpfiff des WM-Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft.

17 Strom-Stationen seien von dem Kurzschluss betroffen gewesen, berichtet ELE-Sprecher Peter Efing. Die ersten fünf seien um 23.32 Uhr, die restlichen zwölf um 23.38 Uhr wieder versorgt worden. Das defekte, von der Umspannanlage Bergmannsglück abgehende Kabel soll im Laufe des heutigen Montags repariert werden.

Gelsenkirchener ELE verzeichnete nur wenige Anrufer bei der Störungs-Hotline

Lediglich „ein paar“ Anrufer hätten sich bei der Störungs-Hotline gemeldet, etliche andere in sozialen Medien den Stromausfall beklagt, so Efing weiter.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen