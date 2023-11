Gelsenkirchen: Zwei-Meter-Räuber schlagen Jugendlichen

Gelsenkirchen-Altstadt. Zwei lange Räuber sucht die Polizei Gelsenkirchen. Das Duo hat einen Jugendlichen beraubt, die Angreifer sollen rund zwei Meter groß gewesen sein.

Zwei auffällig große Räuber sucht die Gelsenkirchener Polizei. Sie sollen einen Jugendlichen erst geschlagen und dann beraubt haben.

Räuber schlagen 15-jährigen Gelsenkirchener und erbeuten sein Handy

Der 15-Jährige ist am Donnerstag, 2. November, gegen 19.15 Uhr zusammen mit einem Freund zu Fuß auf der Husemannstraße unterwegs gewesen. Zwei Unbekannte sprachen die Freunde an, forderten die Herausgabe von Bargeld und der Smartphones. Als der 15-Jährige sich weigerte, schlugen ihn beide Täter. Der Begleiter des Jungen flüchtete, während die Täter dem 15-jährigen Gelsenkirchener schließlich sein Handy entwendeten und sich dann in unbekannte Richtung entfernten.

Der Jugendliche beschrieb den einen Täter als etwa zwei Meter groß mit kräftiger Figur, Jeans und schwarzer Bomberjacke. Der andere Angreifer war etwa 1,95 Meter groß und schlanker als der erste Täter. Er trug eine dicke, schwarze Bomberjacke mit beigem Fellkragen, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe und hatte einen Schal vor das Gesicht gezogen.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

