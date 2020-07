Gelsenkirchen: HSPV NRW eröffnet ersten Eltern-Kind-Raum

Strahlende Gesichter: Klara Nagel, Tochter der Gleichstellungsbeauftragten Andrea Nagel (r.), freut sich zusammen mit HSPV-Präsident Martin Bornträger und Olivia Stipp (hinten) über die Einrichtung des Eltern-Kind-Raumes am Hauptsitz in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Am Hauptsitz der Hochschule für Polizei und öffentliches Recht in Gelsenkirchen ist ab sofort eine flexible Notfallkinderbetreuung möglich.

Während Mama oder Papa in der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW ihrem Job nachgehen, besucht der Nachwuchs den heimischen Kindergarten – bis dort ein Notfall ausbricht und er schließen muss. Was sollen die Eltern tun? Am Hauptsitz der HSPV in Gelsenkirchen stellt sich diese Frage ab sofort nicht mehr, denn dort hat der erste Eltern-Kind-Raum eröffnet.

Der Raum ist für die Notfallkinderbetreuung vorgesehen und verfügt über einen normalen Arbeitsplatz – doch auch die Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Ein Bett, ein Hochstuhl und ein Sitzsack laden zum Abschalten ein, Spieleteppich, Bücher, ein CD-Player sowie ein mobiler Spielecontainer sorgen dagegen für stundenlange Unterhaltung.

Andrea Nagel: Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Präsident Martin Bornträger, Olivia Stipp (Personalentwicklung) und Gleichstellungsbeauftragte Andrea Nagel folgten damit dem vielfach genannten Wunsch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch der Lehrenden, flexibel auf Betreuungsengpässe reagieren zu können. „Uns ist wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen“, betont Nagel in der Mitteilung der Hochschule.

Der Raum in Gelsenkirchen dient als Pilotprojekt, die Erkenntnisse daraus sollen in den kommenden Monaten auch den neun anderen Standorten in NRW zu Gute kommen. „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Familienfreundlichkeit“, freut sich Martin Bornträger, um zu ergänzen: „Auch im Wettbewerb um die besten Köpfe spielt dies eine immer wichtiger werdende Rolle.“