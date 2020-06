Gelsenkirchen: HSPV-Kanzlerin wechselt in NRW-Ministerium

Gelsenkirchen-Ückendorf/Bulmke-Hüllen. Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW HSPV in Gelsenkirchen verliert ihre Kanzlerin. Hanna Ossowski zieht es nach Düsseldorf.

Hanna Ossowski, die Kanzlerin der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW), wechselt ins Innenministerium nach Düsseldorf. Seit vier Jahren lenkt Hanna Ossowski als Kanzlerin die Geschicke der HSPV NRW im Präsidium mit. Zum 2. Juli wird sie im Innenministerium Beauftragte für den Haushalt.

„Die Aufgabenvielfalt hat meine Arbeit als Kanzlerin sehr interessant gemacht, daher fällt es mir schwer, die Hochschule zu verlassen. Auf der anderen Seite gehe ich mit dem Gefühl, dass die Verwaltung unserer Hochschule gut aufgestellt ist“, erklärt Ossowski. Neben den klassischen Verwaltungsthemen und der Liegenschaftsentwicklung habe ein selbstgewählter Schwerpunkt ihrer Arbeit auf dem Thema „gute Führung“ gelegen. „Ich habe immer versucht, Brücken zu bauen und ein gemeinsames Verständnis für die Zusammenarbeit zu entwickeln“, so Ossowski.

Kanzlerin Hanna Ossowski wechselt im Juli auf eine Stelle im NRW-Innenministerium. Foto: Jochen Tack

Stellvertretende Leiterin der Fortbildungsakademie Mont-Cenis

.„Hanna Ossowski hat einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung unserer Hochschule. Ihrem klugen Management ist es zu verdanken, dass ganz viele Projekte erfolgreich umgesetzt werden konnten“, würdigt Hochschul-Präsident Martin Bornträger ihre Arbeit. Ossowski war seit dem 1. Juli 2016 Kanzlerin an der HSPV NRW. Sie war zunächst als Dezernentin bei der Bezirksregierung in Detmold tätig, bevor sie stellvertretende Leiterin der Fortbildungsakademie Mont-Cenis in Herne wurde.

Hochschul-Zentralverwaltung hat in Ückendorf am Haidekamp ihren Sitz

An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung werden an zehn Studienorten (im Revier unter anderem in Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Herne und Mülheim Ruhr) in einem Master- und fünf Bachelorstudiengängen rund 12.000 Studierende für die Polizei, die Landes- sowie Kommunalverwaltung und die Rentenversicherung ausgebildet. Die Zentralverwaltung hat in Ückendorf am Haidekamp ihren Sitz. Am Studienort Wanner Straße studieren aktuell rund 1200 junge Leute, die gesamte Abteilung Gelsenkirchen mit der Außenstelle Herne zählt rund 2600 Studierende.