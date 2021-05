Zu wenig Frische-Produkte, zu viele Textiler: Der Gelsenkirchener Bezirksbürgermeister Joachim Gill (2. v.l.) hört diese Kritik am Angebot auf dem Horster Wochenmarkt schon seit Jahren. Nun will er die Diskussion in Politik und Bürgerschaft beleben – und eine Lösung finden.