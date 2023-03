Gelsenkirchen-Horst: Jugendliche rauben 13-Jährigen aus

Gelsenkirchen-Horst. Erneut ist ein Fall aus Gelsenkirchen bekannt geworden, bei dem Jugendliche einen Raub begangen haben. Die Polizei hat Bilder veröffentlicht.

Mit den Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Gruppe von Jugendlichen, die im Verdacht stehen, in Gelsenkirchen-Horst einen Raub begangen zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Frühjahr.

Am 17. Mai gegen 14 Uhr wartete ein 13-jähriger Junge an der Bushaltestelle Karnaper Straße auf einen Bekannten. Aus einem Bus stieg eine Gruppe von fünf oder sechs Unbekannten aus, die den Gelsenkirchener nach Geld fragten und ihn sofort körperlich angriffen. Die Täter nahmen Bargeld aus der Bauchtasche des 13-Jährigen, anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Stinnestraße in Essen.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen jetzt die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-8527 oder 0209 365-8240 entgegen.

Weitere Bilder stehen im Internet unter polizei.nrw/fahndung/98236.

