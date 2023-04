Gelsenkirchen: Höhenretter und Drohne bei Brandeinsatz

Einen aufwendigen Einsatz hatte die Feuerwehr Gelsenkirchen zu bewältigen. Ihr war ein Dachbrand am Dienstag, 4. April, in einem viergeschossigen Haus in der Altstadt gemeldet worden.

Einen aufwendigen Einsatz hatte die Feuerwehr Gelsenkirchen zu bewältigen. Ihr war ein Dachbrand am Dienstag, 4. April, in einem viergeschossigen Haus in der Altstadt gemeldet worden. Der Einsatzort an der Georgstraße war wegen der baulichen Enge im Innenhof für die Brandbekämpfung schwierig zu erreichen – Lösch-Hilfe kam aus der Luft über die Höhenretter.

Brand: Höhenretter seilen sich von Drehleiter auf Hausdach in Gelsenkirchener City ab

Das Brandhaus in der Gelsenkirchener City an der Georgstraße. Das Bild entstand über die Kamera der Feuerwehr-Drohne. Foto: Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Höhenretter seilten sich mittags von einer Drehleiter bis auf die Dachrinne des zuvor geräumten Gebäudes ab, um die Pfannen im Bereich der Dachtraufe abzudecken. Parallel dazu gelangten weitere Einsatzkräfte über Fenster auf das Dach des Mehrfamilienhauses, um weitere Ziegel abzunehmen und an die Glutnester heranzukommen.

„Glücklicherweise entwickelte sich das Feuer nicht so schnell, wie anfänglich befürchtet, so dass mit einer Kübelspritze die Glutnester schnell abgelöscht werden konnten“, berichtet Andreas Kaleja von der Feuerwehr. Per Wärmebildkamera sei dabei laufend das gesamte Dach kontrolliert worden.

Auch eine Hightech-Drohne war im Einsatz. Mit ihr und der angehängten Wärmebildkamera wurde das Haus überflogen, kurz darauf konnte „Gefahr beseitigt“ gemeldet werden. Insgesamt waren zwei Löschzüge und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug 13 der Freiwilligen Feuerwehr mit der Drohne im Einsatz. Die Polizei übernahm direkt die Ermittlung zur Brandursache.

