Gelsenkirchen: Hochkarätige Orgelkonzerte in St. Hippolytus

Auftakt am Freitag: Die Organistin Antonia Krymova startet die Reihe mit Orgelkonzerten in der Gelsenkirchener Kirche St. Hippolytus.

Gelsenkirchen-Horst. Der Förderverein Kirchenmusik an St. Hippolytus hat namhafte Interpreten für die Konzertreihe in der Gelsenkirchener Kirche gewinnen können.

Der Förderverein „Kirchenmusik an Hippolytus“ lädt zu einer dreiteiligen, hochkarätigen Orgelkonzertreihe ein. Alle Konzerte finden in der Kirche an der Essener Straße in Horst bei freiem Eintritt statt.

Den Auftakt gestaltet die international renommierte Organistin Antonina Krymova am Freitag, 29. Oktober, um 18 Uhr. Die gebürtige Russin studierte zunächst am Rimsky-Korsakov-Konservatorium in St. Petersburg. Während viele sie schon als nächsten Stern am Pianistenhimmel sahen, entschied sie sich, ein Studium der Orgelmusik anzuhängen. Dies führte sie auch nach Stuttgart. Heute ist sie für ihr Spiel mit internationalen Preisen ausgezeichnet.

Daneben setzt sich die Organistin für den Nachwuchs ein und ist in einer Kirchengemeinde in Baden-Württemberg tätig. In ihrem Konzert widmet sie sich schwerpunktmäßig der norddeutschen Orgelschule, bringt Werke von Nikolaus Bruhns zu Gehör wie auch solche von Heinrich Scheidemann, Vincent Lübeck und Dietrich Buxtehude. Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy runden den Abend ab.

Echo-Klassik-Preisträger kommt nach Horst

Weiter geht es am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr mit einem Gastspiel von Christian Schmitt, Echo-Klassik-Preisträger von 2013. Seit seinem Debüt bei den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle und den Salzburger Festspielen mit Magdalena Kozena zählt er zu den international gefragtesten Organisten. Auch er widmet sich der Nachwuchsförderung: als internationaler Gastdozent und mit Lehrstuhl in Rotterdam. Sein Konzert stellt die Stars der Klassik in den Mittelpunkt, von Felix Mendelssohn Bartholdy über Johann Sebastian Bach und Cesar Franck, und wartet doch mit Unbekannterem auf. So steht mit „Annum per Annum“ ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärt auf dem Programm. Der in Estland geborene Komponist lebt heute in Österreich und gilt als Vertreter der Neuen Einfachheit.

Zum Abschluss spielt Claudius Stevens am Freitag, 12. November, um 18 Uhr in St. Hippolytus. Für ihn ist es ein Heimspiel: Sieben Jahre lang war er an der Propsteikirche St. Augustinus in Gelsenkirchen als Kantor tätig. Auf seinem Programm stehen Werke aus dem Übergang von der Romantik zur Moderne, unter anderem die komplette „Orgelsymphonie Nr. 5 f-Moll“ von Charles-Marie Widor.

