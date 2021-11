Gelsenkirchen: Hilfe bei Cybermobbing, Scheidung und Gewalt

Gelsenkirchen. Scheidung, Kontaktscheu nach dem Lockdown, Cybermobbing oder Gewalterfahrung: In der Gelsenkirchener Erziehungsberatung ist all dies ein Thema.

Corona versetzt Familien mit Kita- und Schulkindern in Dauerstress. Homeoffice, drohende Quarantäne oder gar Distanzunterricht, Abstand halten zu Freunden – der Geduldsfaden reißt unter solcher Dauerbelastung schneller. Zumal Freundestreffen im größeren Kreis und streckenweise auch Freizeitaktivitäten als Ventile weniger nutzbar sind. Und weil das so ist, hat die städtische Erziehungsberatungsstelle im Schweizer Dorf in Gelsenkirchen-Rotthausen in der Pandemie durchgearbeitet, wenn auch zeitweise nur per Telefon oder Video-Beratung. Die sonst stark genutzte offene Sprechstunde setzte zwischenzeitlich aus.

Gelsenkirchen: Medienkonsum ist bedenklich angestiegen

Katleen Sahrs leitet diese Beratungsstelle. Sozialpädagogen, Sozialheilpädagogen und Sozialarbeiter kümmern sich hier und in der Zweigstelle im Linden-Karrée in Buer um die Sorgen, Ängste und Probleme von Eltern, Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit hat sich verändert mit den Jahren, die Hauptprobleme sind geblieben. Allerdings spiele seit dem Lockdown der bedenklich gestiegene Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen eine noch größere Rolle als vor der Pandemie, hat Katleen Sahrs beobachtet.

„Die Flucht ins Digitale ist noch extremer geworden. Auch nach der Wiederöffnung der Schulen kommunizieren viele noch vorwiegend über digitale Medien statt direkt und persönlich. Das ganze Verhalten hat sich verändert. Das ist sehr belastend“, hat Sahrs festgestellt. Nach dem Lockdown-bedingten Abgeschnitten-Sein von Altersgenossen wieder Struktur in den eigenen Tag zu bekommen, aus depressiven Stimmungen herauszukommen bis hin zu regelrechter Angst vor Kontakten in der Schule – all das haben die Erziehungsberater in den letzten Monaten beobachtet.

Cybermobbing in Gelsenkirchen: Selbst Zuhause gibt es keine Ruhe

Am Familienzentrum im Schweizer Dorf hat die Beratungsstelle ihren Sitz. Eine Dependance in Buer sitzt an der Hochstraße im Linden-Karrée. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Hinzu komme das Cybermobbing und dessen verheerende Wirkung. „Selbst Zuhause haben die Betroffenen keine Ruhe davor“, klagt Sahrs. Aufklärung sollen darüber künftig gezielte, sehr niedrigschwellige Beratungsangebote und Kurse bringen. Zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Kooperationspartner der Erziehungsberatungsstelle auch bei Kursangeboten sind auch die Familienzentren an Kitas und Grundschulen. Sie und die Grundschulen halten den Kontakt zu Kindern und Eltern, der Austausch mit der Erziehungsberatung und dem Jugendamt läuft auch in der Pandemie.

Die Elternkurse der früheren Jahre mit Informationsabenden zu Themen wie „Wie wird mein Kind trocken“ oder „Mein Kind isst nicht alles“ oder rund um die Pubertät gibt es so kaum noch. Das Interesse sei einfach nicht mehr da, berichtet Katleen Sahrs. Auf Nachfrage gebe es jedoch regelmäßig gezielte Angebote in Familienzentren etwa.

Es geht um Beratung zum Umgang mit den Kindern, nicht um Paarberatung

Gegenstand eines sehr großen Teils von Beratungen waren und sind weiterhin Auseinandersetzungen während oder nach einer Trennung der Eltern. Viele Paare haben Probleme, ihre Stellung als Paar und als Eltern auseinander zuhalten. „Ich mache den Eltern dann klar, dass es bei uns um die Beratung als Eltern im Umgang mit den Kindern geht, nicht um Paarberatung. Nicht selten stehen bei Sorgerechtsstreitigkeiten im Hintergrund Gedanken wie ,Du hast mich betrogen, also darfst du dein Kind nicht mehr sehen’“, weiß Sahrs.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Häufig werden Eltern in solchen Fällen vom Scheidungsgericht zur Beratungsstelle geschickt. „Ziel unserer Beratung ist, die Bereitschaft für die gemeinsame Lösung zu wecken, im Sinne des Kindes“, so Sahrs. Aber auch Kinder, die still unter der Trennung der Eltern leiden, von Verlustängsten geplagt sind, selbst wenn die Eltern nicht offen streiten, kommen zu ihr. Oft geschieht dies nach einem Hinweis der Schule oder Kita, wo die Kinder auffällig geworden sind. „Meist handelt es sich um Kinder bis zum Ende des Grundschulalters, weil die Veränderungen bei ihnen eher auffallen. Jugendliche kommen auch alleine zu uns, wenn sie Rat suchen“, weiß Sahrs. Nicht selten stünden bei den Ratsuchenden auch Missbrauchs-und Gewalterfahrungen – auch der Eltern – im Hintergrund. Suchterkrankungen seien ebenfalls nicht selten ein Anlass für Beratungsbedarf. Manche Familien begleite man über Jahre, die Eltern kämen bei neu auftretenden Problemen von selbst, um sich Rat zu holen.

„Manchmal genügt aber auch ein einziges Gespräch, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt kein Limit bei uns“, erklärt Sahrs. Und wenn sich im Gespräch Bedarf für eine psychotherapeutische Begleitung herausstelle, helfe man, entsprechende Angebote zu finden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen