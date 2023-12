Gelsenkirchen: Hier soll ein Kunstwerk aufgestellt werden

Gelsenkirchen Im Gelsenkirchener Norden soll bald ein Kunstwerk im öffentlichen Raum aufgestellt werden. Das ist bisher über die Pläne bekannt.

Der Kunstraum Norten will direkt vor seinen Räumlichkeiten am Platz Im Brömm in Scholven ein Kunstwerk aufstellen. Dabei handelt es sich um die Skulptur „B9“, die der verstorbene Künstler Günter Tollmann im Jahr 1979 entworfen hat. Da es sich bei der vorgesehenen Stellfläche aber um öffentlichen Raum handelt, muss zunächst die Stadt Gelsenkirchen noch grünes Licht für die Umsetzung dieser Pläne geben. „Die entsprechenden Gespräche laufen bereits“, bestätigte Nick Norten vom Kunstraum am Mittwoch im Gespräch mit der WAZ.

Die Skulptur ist acht Meter lang, etwa 2,50 Meter hoch und besteht aus vier geometrischen Figuren, darunter eine Säule und ein Quader. Das komplette Werk ist aus Edelstahl gefertigt, ein Material, mit dem Künstler Tollmann einst bevorzugt gearbeitet hat. „Es gehört zum Bestand unseres Kunsthauses und steht derzeit in einem Lager“, so Norten. Nach seinen Wünschen soll die Skulptur ab März 2024 vor dem Kunsthaus stehen. „Wir wollen damit auch ein nach außen sichtbares Zeichen setzen, dass in diesem Gebäude die Kunst zu Hause ist“, erklärt der Hausherr die Idee hinter diesem Vorhaben. Zum Stand der Gespräche mit der Stadt wollte er sich im Detail nicht äußern.

Die vierte Ausstellung seit der Eröffnung des Kunstraums im April 2022

Weitere Arbeiten von Günter Tollmann sind auch in der derzeit laufenden Ausstellung im Kunstraum Norten zu sehen. Diese heißt „Ewerdt Hilgemann und Weggefährten“ und läuft seit Oktober. Es ist die nunmehr vierte Ausstellung, mit der der Kunstraum seit seiner Eröffnung im April 2022 das kunst- und kulturinteressierte Publikum in den Gelsenkirchener Norden lockt. Zu sehen sind ausgewählte Arbeiten von Ewerdt Hilgemann, der früher lange in Gelsenkirchen gelebt und gearbeitet, nun seinen Lebensmittelpunkt aber nach Amsterdam verlegt hat. Zu sehen sind etwa einige Edelstahlkörper, die zu implodieren scheinen. So, als hätte man ihnen die Luft aus dem Inneren ausgesaugt.

Ein Edelstahlkörper, der zu implodieren scheint: ein Ausstellungsstück von Ewerdt Hilgemann. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Bei besagten „Weggefährten“ aus dem Ausstellungstitel handelt es sich neben Tollmann auch um Helmut Bettenhausen, Rolf Glasmeier, Friedrich Gräsel und Adolf Luther. Viele von ihnen gehörten einst zur hiesigen Künstlergruppe „B1“. Fast alle sind inzwischen verstorben. Nur Bettenhausen und Hilgemann leben noch. „Und sie sind auch noch künstlerisch aktiv“, sagt Norten. Beide waren auch bei der Vernissage im Oktober persönlich in Scholven zugegen. Mit über 200 Besuchern sei schon der Auftakt sehr gut besucht gewesen, so der Hausherr. Nächste Chance, die Ausstellung in Augenschein zu nehmen, ist an diesem Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr. Und weil die Nachfrage so gut sei, wird die Ausstellung nun bis 28. April verlängert.

