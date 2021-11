Gelsenkirchen: Hier macht der Impfbus in dieser Woche Station

Gelsenkirchen. Der Impfbus der Stadt bietet Impfwilligen in Gelsenkirchen auch in dieser Woche an verschiedenen Stellen die Möglichkeit zum schnellen Pieks.

Der von der Stadt Gelsenkirchen eingesetzte Impfbus als niederschwelliges Impfangebotohne vorherige Terminvereinbarung macht in dieser Woche an folgenden Tagen und Plätzen Station: am Montag, 15. November, von 13 bis 18 Uhr in Resse, auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt an Ewaldstraße 51; am Dienstag, 16. November, von 8 bis 15 Uhr Buer am Berufskolleg am Goldberg, Goldbergstraße 58 – 60, Alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Schule, sind zur Impfung herzlich eingeladen.

Am Mittwoch, 17. November, gibt es die kostenlose Schutzimpfung gegen Covid-19 von 15 bis 20 Uhr aif dem Feierabendmarkt am Heinrich-König-Platz. Am Donnerstag, 18. November, steht die mobile Impfgelegenheit von 10 bis 18 Uhr in Erle an der Dreifaltigkeitskirche, Cranger Straße 327 /Ecke Wittenbergerstraße, Station. Am Samstag, 20. November, besteht Gelegenheit zum Pieks für Kurzentschlossene von 8 bis 13 Uhr an der Markthalle Buer am Springemarkt, und zwar am Parkstreifen an der De-la Chevallerie-Straße. [Zum Thema: Viel mehr junge Leute infiziert in der vierten Welle]

Dabei haben sollten Interessierte ihren Personalausweis und möglichst auch den Impfausweis. Zudem sollte nur kommen, wer keine Erkältungssysmptome hat und fieberfrei ist. Auch Booster-Impfungen sind möglich, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und es beim Hausarzt keine Möglichkeit dazu gibt.

