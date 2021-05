Gelsenkirchen: Hier lassen sich E-Lastenräder ausleihen

Gelsenkirchen. Bogestra, Vivawest und sigo haben zwei E-Lastenräderstationen in Gelsenkirchen eingeweiht. Mit den Rädern lässt sich Schweres transportieren.

Die Bogestra, der Wohnungsanbieter Vivawest sowie der Fahrradhersteller sigo haben ein nachhaltiges Pilotprojekt in Gelsenkirchen gestartet: Ab sofort können Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener in den Vivawest-Quartieren Schloss Horst und Buer-Süd-West E-Lastenräder ausleihen.

Das sind etwa 2,50 Meter lange und rund 75 Zentimeter breite Fahrräder, mit denen bequem größere Lasten bis zu 60 Kilogramm transportiert werden können. Entsprechend könnten die Räder zum Einkaufengehen benutzt werden.

So können die neuen Lastenräder in Gelsenkirchen ausgeliehen werden

Verliehen werden die Räder über die sigo-App. Einmalig muss eine Registrierungsgebühr von 9,90 Euro bezahlt werden. Die erste halbe Stunde des Benutzens kostet 1,50 Euro, jede weitere halbe Stunde 1 Euro. Die Räder werden per QR-Code erkannt und über die App ent- und verriegelt. Vivawest-Mieter müssen die Registrierungsgebühr nicht bezahlen.

Für die Station wird kein Starkstromanschluss, sondern lediglich ein 230 Volt-Anschluss benötigt. Die Räder laden dort induktiv auf. Neben den beiden Ladestationen in Gelsenkirchen steht eine weitere in Bochum. Und es soll in Zukunft nicht bei den drei Orten bleiben. Die Bogestra und sigo wollen zusätzliche Verleihpunkte in Betrieb nehmen.

