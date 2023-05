Gelsenkirchen: Hier ist das Mobilfunk-Netz jetzt noch besser

Die Telekom hat ihr Mobilfunknetz in Gelsenkirchen kürzlich weiter ausgebaut. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Mehr Bandbreite, besserer Empfang: Die Deutsche Telekom hat ihr Mobilfunknetz in Gelsenkirchen kürzlich weiter ausgebaut.

Die Deutsche Telekom AG treibt den Mobilfunkausbau in Gelsenkirchen weiter voran: Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, konnten zwei Standorte neu gebaut und einer mit LTE, also dem Mobilfunk-Standard für schnelles Internet auf dem Smartphone, erweitert werden.

So funkt ein neuer Standort nun im Bereich Johanniterstraße in Neustadt und ein weiterer in Rotthausen im Bereich der Gottfriedstraße. Dort sei auch die LTE-Erweiterung realisiert worden, heißt es seitens der Telekom auf Nachfrage.

Mobilfunk: So hoch ist die Netzabdeckung in Gelsenkirchen

„Durch den Ausbau vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in Gelsenkirchen und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich“, so ein Telekom-Sprecher.

Die Telekom betreibt in Gelsenkirchen aktuell 90 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt laut Telekom bei rund 100 Prozent. Bis 2024 sollen weitere acht Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 30 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

