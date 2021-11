Gelsenkirchen: Hier gibt’s Geschenke für Lokalpatrioten

Im „ruhrGEbiet“ gibt es (Weihnachts-) Geschenke für alle Fans des Ruhrgebiets. Geschäftsführerin Stefanie Hämel bietet in ihrem Laden in Gelsenkirchen-Heßler ein breites Angebot

Gelsenkirchen. Das „ruhrGEbiet“ in Heßler ist ein kleiner, feiner Ort für Lokalpatrioten. Warum Pütt- und Pottfans hier das richtige Geschenk finden.

Geschenke fürs Herz, mit besonderem Hang zum Lokalpatriotismus: Wer im „ruhrGEbiet““ am Fersenbruch in Heßler nicht fündig wird, der findet wahre Schätze für Pottfreunde wahrscheinlich nirgendwo. Jetzt, da es auf die Advents- und Weihnachtszeit zugeht, hat sich das Team des kleinen, feinen Lädchens vorbereitet – und hofft auf einen bessere Saison als im vergangenen Corona-Jahr.

Gelsenkirchen: Hier finden Lokalpatrioten das richtige Weihnachtsgeschenk

„Wer originelle Geschenkideen, coole Klamotten für echte Ruhris, Traditionelles für ehemalige Kumpel und Lokalpatrioten oder Köstlichkeiten aus unserer Heimat sucht, ist bei uns genau richtig“, so beschreibt Geschäftsführerin Stefanie Hämel das Angebot ihres Ladens. [Lesen Sie auch:Pottgeschenke fürs Herz aus Gelsenkirchen]

Die Weihnachtsgeschenke für Lokalpatrioten aus dem Gelsenkirchener „ruhrGEbiet“ werden hübsch und vor allem nachhaltig verpackt. Foto: HO

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sei die Auswahl an kulinarischen Angeboten besonders groß, so Hämel weiter. Neben Klümpkes, Kumpelschokolade, schwarzem Salz, einer Currygewürzmischung, die Currywurst in der Dose, Püttpasta, Püttpesto gibt es im „ruhrGEbiet“ auch zahlreiche hochprozentige Spirituosen, Weine und das Gelsenkirchner Weihnachtsbier. „Für das bevorstehende Fest stellen wir Geschenksets auch in größeren Mengen zusammen“, berichtet Stefanie Hämel von den Plänen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Dabei legen sie am Fersenbruch besonderes Augenmerk und Wert auf Nachhaltigkeit. Eingepackt werden die Geschenke ausschließlich in Naturpapier oder kleinen Säckchen, die aus „ruhrGEbiet“sstoffen genäht wurden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen:

Seit 2013 ist das „ruhrGEbiet“ am Fersenbruch zu finden, den Laden selbst führen die Hämels bereits seit 2010. Jetzt, Mitte November, kommen wieder mehr Kunden zu ihnen – klar, ist ja auch gefühlt bald Weihnachten. „Wer einmal zu uns kommt, der kauft hier oft auch wieder ein“, weiß Elisabeth Hämel. Aktuell präsentieren die Hämels ihr Pott-Angebot auch auf Weihnachtsmärkten der Region.

Endlich wieder – so möchte man meinen. Denn auch das „ruhrGEbiet“ musste seine Türen im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen schließen, damals am „16. Dezember“, daran erinnert sich Elisabeth Hämel noch ganz genau. So kurz vor dem Fest, der umsatzreichsten Zeit im Jahr, „genau zu dem Zeitpunkt, als es mal gerade gut angelaufen war.“ Es sei eine ganz traurige Weihnacht gewesen, sagt Elisabeth Hämel auch.

Jetzt aber freuen sie sich in Heßler auf die kommenden Wochen, mit viel Pütt, Pott und Geschenken für Lokalpatrioten.

Die Öffnungszeiten des „ruhrGEbiet“: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr. An den Adventssamstagen ist das Geschäft durchgehend von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen