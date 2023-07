Gelsenkirchen: Hiebe zur Einschüchterung, Drohen mit Messer

Gelsenkirchen-Hassel. Zwei junge Gelsenkirchener sind von fünf Räubern überfallen und ausgeraubt worden. Für Nachdruck sorgten Schläge und ein Messer im Anschlag.

Ausgeraubt wurden zwei junge Männer ais Gelsenkirchen von einer fünfköpfigen Räuberschar im Stadtnorden.

Vor Apotheke in Hassel: Gelsenkirchener Bargeld, Ausweis und Handy geraubt

Die fünf Männer, einer davon mit einem Messer in der Hand, sprachen die beiden 19 und 20 Jahre alten Gelsenkirchener am Donnerstag, 27. Juli, gegen 21 Uhr vor einer Apotheke am Eppmannsweg in Gelsenkirchen-Hassel an. Zur weiteren Einschüchterung ihrer Opfer schlug einer der Tatverdächtigen den 20-Jährigen. Daraufhin öffnete ein Komplize die Bauchtasche des Gelsenkircheners und nahm Bargeld in zweistelliger Höhe sowie ein Smartphone und einen Personalausweis heraus. Die fünf Männer flüchteten danach mit ihrer Beute, die beiden Gelsenkirchener alarmierten die Polizei.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Tatverdächtigen waren alle 18 bis 22 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß. Der Haupttäter mit dem Messer hatte blonde Haare und eine Verletzung unter dem linken Auge. Ein anderer Tatverdächtiger trug eine schwarze Winterjacke mit weißem Kapuzenfell des Herstellers „Moose Knuckles“ und wurde während der Tat „Niklas“ genannt.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen