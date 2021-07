Blaulicht Brand in Gelsenkirchen: Schaden in sechsstelliger Höhe

Gelsenkirchen-Heßler. In einer Bäckerei in Gelsenkirchen-Heßler ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle, die Ursache unklar.

In der Nacht zu Dienstag (20. Juli) ist in einer Bäckerei in Gelsenkirchen-Heßler ein Feuer ausgebrochen. Wie die Gelsenkirchener Feuerwehrleitstelle am Dienstagmorgen mitteilte, dauern die Löscharbeiten an. Eine Person musste vor Ort medizinisch behandelt werden.

Demnach wurde die Gelsenkirchener Feuerwehr gegen 1 Uhr nachts alarmiert. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie fünf Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zur Bäckerei im Bereich der Heßlerstraße aus. Zu Hochzeiten waren rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, hieß es von der Leitstelle.

Feuer in Gelsenkirchener Bäckerei ist inzwischen unter Kontrolle

Eine Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Sie musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehrleute verhinderten zudem, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift.

Im Zuge des Brandes hatten sich Rauchwolken entwickelt. Auch kam es zu Geruchsbelästigungen. Die Bevölkerung wurde per Nina-Warnapp über den Einsatz informiert. Laut dpa mussten elf Menschen das Wohn- und Geschäftsgebäude verlassen und die Nacht woanders verbringen.

Brand in Heßler: Ursache ist unklar

Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle. Die Lage sei stabil. Bis die Löscharbeiten beendet sind, werden jedoch „einige Stunden vergehen“, so die Leitstelle der Gelsenkirchener Feuerwehr weiter. Nach ersten Erkenntnissen sei laut dpa ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei bislang unklar.

