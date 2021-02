Gelsenkirchen: Heidl will Resser Marktplatz beleben

Die Boulebahn am Marktplatz in Gelsenkirchen-Resse wird seit ihrer Eröffnung 2017 gut angenommen, freut sich Wilfried Heidl, Bezirksbürgermeister im Bezirk Ost. Die angrenzende Fläche will er beleben, indem etwa durch einen Stromkasten eine entsprechende Infrastruktur für Veranstaltungen geschaffen wird.