Der alte Bezirksbürgermeister im Bezirk Ost ist auch der neue: Bei ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl bestätigten die Bezirksverordneten in der Aula der Gesamtschule Erle Wilfried Heidl (SPD) in seinem Amt. Heidl erhielt 14 Stimmen, drei Abgeordnete enthielten sich. Zu seinem Stellvertreter wurde Günther Brückner von der CDU gewählt.

„Die Sitzungen der Bezirksvertretung Ost waren meistens recht kurz – unsere Ziele haben wir trotzdem erreicht“, sagte Heidl nach seiner Wahl. Ein allzu großes Programm stand an diesem Mittwoch auch nicht auf der Tagesordnung. Nach den Formalien, und nachdem die Bezirksverordneten eine Schweigeminute für den am 10. Oktober verstorbenen Bezirksverordneten Wolfgang Küppers (Bündnis 90/Die Grünen) eingelegt hatten, wurden die restlichen Punkte der Tagesordnung schnell abgearbeitet.

Radweg zwischen Gelsenkirchen-Buer und Westerholt ist fertig

So beschlossen die Verordneten etwa die Fällung von kranken Straßenbäumen im Bezirk, gewährten Zuschüsse an Sportvereine oder stellten Anfragen an die Verwaltung. Ob beispielsweise auf dem Resser Marktplatz ein Stromanschluss hergestellte werden könne, der für Veranstaltungen genutzt werden kann, oder ob am Resser Friedhof die Parkmöglichkeiten ausgeweitet werden können.

Beinahe Vollzug melden konnte Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl beim Thema Radweg an der Westerholter Straße . Der Radweg zwischen Buer und Westerholt sei inzwischen voll nutzbar, die Beleuchtung solle in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 installiert werden. „Bewegungsmelder werden dann dafür sorgen, dass dann immer nur das Stück Weg beleuchtet wird, das tatsächlich genutzt wird“, so Heidl – das spare Strom und sorge dafür, dass die Tierwelt nicht unnötig gestört werde.

Heidl sollte mit seiner Prognose Recht behalten: Nach lediglich einer guten Stunde war die Sitzung bereits vorbei – weil es in diesem Jahr voraussichtlich keine weitere mehr geben wird, wünschte der Bezirksbürgermeister seinen Kolleginnen und Kollegen schon einmal ein frohes Weihnachtsfest.

