Gelsenkirchen Hbf: Neue Lichtinstallation im U-Bahntunnel

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen hat die Wände der U-Bahnhaltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof mit Metallic-Anstrich neu gestaltet und beleuchtet.

Die Stadtbahnstation „Gelsenkirchen Hbf“ erstrahlt seit dem 1. Juli in einem „neuen Licht“ – und das meint die Stadt wörtlich. Das bisherige Erscheinungsbild der Stationsbereiches hinterließ bei vielen Fahrgästen einen düsteren und tristen Eindruck. Deshalb hat die Abteilung „Straßenbau, Ingenieurbau und Stadtbahn“ zur Aufwertung des Tunnels im Hauptbahnhof die Wandflächen mit einem Metallic-Anstrich überarbeitet und eine energiesparende LED-Lichtinstallation montiert. Rund 1500 Quadratmeter Fläche können so nun „in Szene“ gesetzt werden.

Der Tunnel kann in verschiedenen Farben beleuchtet werden. Foto: Joerg Liedmann / Stadt Gelsenkirchen

Die Seitenwände werden täglich von 7 bis 21 Uhr farblich illuminiert. Die Ausleuchtung der Wände kann durch verschiedene Lichtszenarien an Aktionstagen farblich angepasst werden. In einem abschließenden Schritt soll zukünftig noch die vorhandene Deckenkonstruktion farblich an die neue Stationsgestaltung angepasst werden.

