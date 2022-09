Gelsenkirchen: Hassel und Nahles feiern den Park trotz Regen

Große und kleine Gelsenkirchener trotzten dem Regen bei der Eröffnung des Skaterparks in Hassel ebenso wie offizielle Gäste. Auch Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles schaute am Stand ihrer Mitarbeiter vorbei.

Gelsenkirchen. Der Dauerregen bremste die Skater bei der Eröffnung ihres Skaterparks in Gelsenkirchen-Hassel aus. Warum das Wetter Andrea Nahles nicht stoppte.

Auf die Hasseler ist bekanntlich Verlass: Auch wenn es noch so regnet und windig ist, sind viele gekommen, um die offizielle Eröffnung des Glückaufparks mit seiner großen Skaterfläche mitzufeiern – des großen Grüns im äußersten Norden, das schon seit zwei Jahren das Leben der Menschen im Ortsteil bereichert. Der einzige Wermutstropfen: Der Skaterpark, der im Mittelpunkt des heutigen Tages stehen soll, kann nicht befahren werden wegen der Nässe.

Skate-Contest soll nachgeholt werden

Der geplante Skate-Contest des Fritz-Erler-Hauses soll nachgeholt werden. Die kleinen Gäste sind darüber recht betrübt. Große dürfen sich immerhin über einen bekannten Überraschungsgast freuen: Andrea Nahles, seit August Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, besucht den Park und den Stand der Arbeitsagentur. Lesen Sie dazu:Das ist das Besondere am neuen Skaterpark in Hassel

Erste Bewohner am Artenschutzhaus bereits gesichtet

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, und Oberbürgermeisterin Karin Welge bei der nachgeholten Eröffnung des Skateparks. Nahles Tochter wollte hier eigentlich mitskaten. Angesichts des Dauerregens blieb sie jedoch lieber daheim. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Um den Skaterpark herum sind zahlreiche Stände aufgebaut. Hier treffen bekannte Akteure und Initiativen aus Hassel und jene, die dem Park auf besondere Weise verbunden sind, aufeinander. So etwa der Nabu Gelsenkirchen. Seine Verbindung zum Park ist das Artenschutzhaus. „Das gehört der Vogelsangstiftung und der Nabu soll das betreuen”, erzählt Wolfgang Kwasnitza. Eine erste Aufgabe werde es sicher, die wilden Brombeeren in Schach zu halten. „In Zukunft wollen wir auch Führungen und Veranstaltungen hier machen.” Denn zu sehen gebe es einiges; etliche Bewohner haben sich bereits gezeigt. „Man hat sogar Gewöll von einer Schleiereule gefunden,” freut sich der Experte.

Organisiert worden ist das Fest aus dem Stadtteilbüro heraus. „Eigentlich hatten wir es für 2020 geplant. Auch im letzten Jahr haben wir uns nicht getraut”, erzählt Matthias Gernhardt. Dass nun heute viele Aktivitäten ins Wasser fallen, damit habe man eher nicht gerechnet. Aber auf die Hasseler könne man eben zählen.

Vor der Halfpipe hat der Bezirksbürgermeister doch zuviel Respekt

Natürlich sind auch etliche Offizielle gekommen, den Tag mit den Bürgern zu begehen. Darunter ist Bezirksbürgermeister Dominic Schneider, für den der Park fest zum Familienleben gehört. „Meine beiden Kinder sind beide hier im Skaterpark aktiv.” Ihn verbindet auch eine persönliche Geschichte mit der Anlage. „Ich habe mich vor knapp zwanzig Jahren in meiner Jusozeit zum ersten Mal für einen Skaterpark eingesetzt.” Und so überrascht es nicht, dass er ihn nun auch selbst ausprobiert hat. „Mit dem Tretroller meiner Kinder. Aber in der Halfpipe verließ mich der Mut.”

Oberbürgermeisterin Karin Welge zeigt sich beeindruckt, wie groß die Besucherzahl dann doch geworden ist. „Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Menschen den Park selbst mitgestalten konnten.”

Arbeitsagenturchefin Nahles zu Gast bei ihrem Beratungsteam im Glückaufpark

Andrea Nahles besuchte ihre Mitarbeiterinnen am Infostand im Glückaufpark. „Wenn meine Mitarbeiter sonntags arbeiten, dann tue ich es auch“, erklärte sie ihrenursprünglich eher privaten Besuch beim Fest. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Am frühen Nachmittag erreicht dann auch Andrea Nahles das Fest. Ein Besuch, der eigentlich ein privater hätte sein sollen. Zumindest zum Teil. „Wir haben Andrea Nahles nicht eingeladen, es hat sich im Gespräch so ergeben”, erklärt Nathalie Ullrich, Pressesprecherin der Arbeitsagentur. „Unser Team der Berufsberatung geht neue Wege, um die Jugendlichen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten. Das ist intern bekannt geworden und unser Team wurde mit dieser Idee nach Nürnberg eingeladen. Da ergab sich ein Gespräch mit Andrea Nahles und es kam heraus, dass die Tochter von Frau Nahles gern skatet. Und da sagte sie, ich komme vorbei.” Das Thema liege ihr aber natürlich immer am Herzen, so Nathalie Ullrich.

Das zeigt sich auch sogleich. Jeden „ihrer” Mitarbeiter begrüßt sie persönlich, scherzt: „Ich habe gesagt, wenn sie sonntags arbeiten, dann tue ich es auch.” Dabei lobt sie das Engagement, “rauszugehen, dorthin, wo die Menschen sind”, und erzählt ganz nebenbei, dass ihre Tochter sich entschieden habe, lieber doch zu Hause zu bleiben: „Bei dem Wetter.”

Planungen starteten schon 2010

1953 nahm die Kokerei Hassel auf deren Gelände der Glückaufpark entstanden ist, ihren Betrieb auf. Bis 1999 wurde hier gearbeitet. 2003 begannen die Abrissarbeiten. 2010 begann das öffentliche Planungsverfahren zur Zukunft des Geländes. Bürger konnten dabei mitwirken. 2020 war der Park fertig, seit April 2022 auch der Skaterpark.

