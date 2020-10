Der Kuchen sagte alles: „Das Bonni sagt Danke“, stand in bunten Buchstaben auf der Torte, und auch der Adressat war in süßen Lettern festgehalten: BP. Die Raffinerie hatte dem Stadtteilzentrum in Gelsenkirchen-Hassel („Bonni“) mit einer Spende von 4000 Euro geholfen, die ersten Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr abzumildern. Jetzt bedankten sich die Verantwortlichen des Stadtteilzentrums bei BP.

„Der Lockdown hat uns hart getroffen“, erinnert sich Bernd Gartenmann, Geschäftsführer des Stadtteilzentrums. Sämtliche Veranstaltungen im Bonni mussten von einem auf den anderen Tag abgesagt werden, Kurse konnten nicht mehr stattfinden, auch die Gastronomie musste schließen. „BP hat uns damals mit den 4000 Euro sofort geholfen“, lobt Gartenmann. „Mit dem Geld konnten wir die Zeit überbrücken, bis es die staatlichen Hilfen gab.“

Gelsenkirchener Stadtteilzentrum wartet für BP die Werksfahrräder

BP helfe aber nicht nur immer wieder mit Spenden, sondern sei generell eng mit dem Stadtteilzentrum verbunden. „Das Unternehmen ist Großkunde unserer Fahrradwerkstatt“, berichtet Gartenmann. Die Werkstatt, die von einem Zweiradmeister und mehreren Hilfskräften betrieben wird, wartet sämtliche Werksfahrräder der Raffinerie. „Nur so können wir mit der Werkstatt auch den Service für die Kunden aus dem Stadtteil anbieten“, sagt der Geschäftsführer. Darüber hinaus nutze BP immer wieder die Räumlichkeiten im Stadtteilzentrum. Als „kooperatives und partnerschaftliches Engagement“ beschreibt Gartenmann die Zusammenarbeit.

Inzwischen befinde sich das Stadtteilzentrum auf dem behutsamen und vorsichtigen Weg zurück in die Normalität. Anfang Oktober seien die ersten Kurse wieder gestartet, mittlerweile biete das Restaurant auch wieder an einigen Tagen in der Woche einen Mittagstisch für Schüler an. „Vor allem die Angebote für die Senioren müssen aber aus Sicherheitsgründen immer noch ausfallen“, bedauert Gartenmann.

Die wirtschaftliche Situation ist immer noch schwierig

„Wirtschaftlich ist das alles noch hochproblematisch“, sagt der Geschäftsführer. Das Stadtteilzentrum befinde sich zwar noch nicht in unmittelbarer Existenzgefahr, aber man wisse eben nicht, was die kommenden Monate bringen. „Gerade aus diesem Grund sind Spenden von Unternehmen wie BP oder Uniper so wichtig für uns“, so Gartenmann.