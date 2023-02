Gelsenkirchen-Hassel: Förderprogramm für Hauseigentümer

Einzelhandel an der Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel: Mit einem Förderprogramm sollen Hauseigentümerinnen und -eigentümer unterstützt werden, die ihre Häuser sanieren wollen.

Gelsenkirchen-Hassel. Wer in Gelsenkirchen-Hassel ein Haus besitzt, das gewerblich genutzt wird, kann jetzt bei der Sanierung auf Fördermittel zurückgreifen.

Auch an der Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel gibt es viele Leerstände. Um dagegen anzugehen, will die Stadt jetzt ein Programm für Hauseigentümerinnen und -eigentümer auflegen. Bei Umbaumaßnahmen soll ihnen geholfen werden.

„Die Polsumer Straße bildet gewissermaßen das lokale ökonomische Rückgrat im Stadtteil“, heißt es in einer Beschlussvorlage, über die die Ratsmitglieder demnächst abstimmen sollen und die in der kommenden Woche auch Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung Nord ist. Laut Einzelhandelskonzept von 2015 sollen die Geschäfte an der Polsumer Straße vor allem die Grundversorgung decken, es gebe aber auch viele „ergänzende Nutzungen und Dienstleister“ wie etwa Büros und Handwerksbetriebe.

Stadt Gelsenkirchen hofft auf schöneres Erscheinungsbild der Polsumer Straße

Allerdings sei zu beobachten, dass inzwischen viele Flächen leer stünden, die ehemals gewerblich genutzt wurden – und dass viele Hauseigentümer offenbar skeptisch seien, was die Aussichten für eine erneute Vermietung angeht. Daher, so folgert die Stadt, würden sie sich scheuen, in die Gebäude zu investieren und notwendige Sanierungsarbeiten anzugehen.

Mit dem neuen Förderangebot zum Umbau und zur Umnutzung der Geschäftsflächen bestehe jetzt die Chance, ehemalige Geschäftsflächen zurückzubauen, neue Nutzungen anzusiedeln und das äußere Erscheinungsbild der Polsumer Straße zu verbessern, hofft die Stadt. Gefördert werden sollen unter anderem die Entkernung von Gebäuden, der Abriss von Anbauten, die Zusammenlegung von Ladenlokalen und die Herstellung von Barrierefreiheit.

Bedingung für die Förderung: Die Kosten für die Umbaumaßnahme müssen zwischen 10.000 und 100.000 Euro liegen, der Fördersatz für die Eigentümerinnen und Eigentümer beträgt zwischen 25 und 45 Prozent. Wer sich zum Thema informieren will, kann das am besten im Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich an der Egonstraße 10 tun: Dort beraten Experten die interessierten Hauseigentümerinnen und -eigentümer.

