Gelsenkirchen: Hartnäckiger Verfolger beendet Unfallflucht

Gelsenkirchen-Scholven. Nach einem Unfall mit anschließender Flucht hat sich ein Zeuge nicht abschütteln lassen. Warum der Fahrer wieder zum Tatort zurückkehrte.

Einem besonders hartnäckigen und engagierten Zeugen hat es die Gelsenkirchener Polizei zu verdanken, dass ein junger Autofahrer seine Flucht beendete und zum Unfallort zurückkehrte.

Nach Fahrerflucht in Gelsenkirchen: Zeuge verfolgt Auto bis zur BP-Raffinerie

Der 20-jährige Gelsenkirchener war am Donnerstag, 9. November, gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Feldhauser Straße in Richtung Dinslakener Straße unterwegs. An einer roten Ampel in Höhe der Bülsestraße fuhr der 20-Jährige auf das stehende Fahrzeug einer 51 Jahre alten Gelsenkirchenerin auf.

Nach der Kollision erkundigte sich der Gelsenkirchener nach dem Wohlergehen der 51-Jährigen. Als diese angab, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzurufen, machte der junge Fahrer kehrt, entfernte die Nummernschilder seines Wagens und fuhr davon.

Womit der Gelsenkirchener aber wohl nicht gerechnet hat, ist, dass ein 44 Jahre alter Zeuge die Flucht beobachtet hatte und während der Verfolgung die Polizei alarmierte. In Höhe der Halde Oberscholven, in der Nähe der BP-Raffinerie, stoppte der 20-Jährige sein Fahrzeug, redete mit seinem Verfolger und kehrte anschließend zum Unfallort zurück.

Die leicht verletzte Gelsenkirchenerin wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 20-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

