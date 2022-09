Unruhige Nacht für die Gelsenkirchener Einsatzkräfte: Unter anderem musste die Feuerwehr zu einem Brand an der Hildegardstraße in Bulmke-Hüllen ausrücken.

Feuerwehreinsatz Gelsenkirchen: Hartnäckiger Brand in verwinkeltem Keller

Gelsenkirchen. Zwei Brände, 80 Einsatzkräfte: Gelsenkirchens Feuerwehr hatte eine harte Nacht. Besonders das erste Feuer sorgte für einen komplizierten Einsatz.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hatte in der Nacht zu Dienstag (20. September) allerhand zu tun: Es kam zu gleich zwei Brandeinsätzen, insgesamt waren 80 Kräfte im Einsatz.

Sie wollen mehr aus Gelsenkirchen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook! +++

Um 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in das Gebäude Ringstraße/Ecke Weberstraße in der Altstadt alarmiert. Das Gebäude verfügt über verschiedene Zugänge von beiden Straßenbereichen und der verwinkelte Keller dehnt sich unter dem gesamten Gebäude bis unter dem Bereich der ehemaligen Diskothek „Fledermaus“ aus.

Brand in Gelsenkirchen-City: Bewohner während Löscharbeiten in Bogestra-Bus untergebracht

Teilweise waren die Treppenräume bereits verraucht und aufgrund der Vielzahl der Anrufe mit unterschiedlichen Adressen wurden direkt zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr geschickt. Die Personen, die das Haus noch nicht selbstständig verlassen hatten, wurden von der Feuerwehr ins Freie geführt bzw. über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Insgesamt wurden vier Personen, darunter zwei Kinder, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen:

Da sich die Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen hinzogen, wurde die Bewohner des Gebäudes zwischenzeitlich in einem Bus der Bogestra untergebracht. Gelsenwasser musste die Wasserzufuhr zum Gebäude unterbrechen, da durch den Brand eine Wasserleitung im Keller undicht wurde. Die Ermittlung der Brandursache wird jetzt von der Polizei durchgeführt.

Feuerwehreinsatz in Gelsenkirchen: Weiterer Brand in Mehrfamilienhaus in Bulmke-Hüllen

Noch während die Entrauchung um 4.17 Uhr im Gange war, wurde ein weiterer Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hildegardstraße in Bulmke-Hüllen gemeldet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

In einer Wohnung waren aus bisher ebenfalls unbekannter Ursache Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Die Wohnungsinhaber waren nicht auffindbar. Die Wohnung wurde aufgebrochen und der Brand schnell von der Freiwilligen Feuerwehr Buer-Mitte, die zum Grundschutz bereits zur Wache Altstadt alarmiert war, gelöscht. Gegen 6 Uhr waren dann alle Einsatzkräfte wieder an ihren Standorten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen