Gelsenkirchen: Handfester Streit löst Polizeieinsatz aus

Die Gelsenkirchener Polizei wurde zu einem Einsatz in die Neustadt gerufen: Dort war am Donnerstagabend ein Beziehungsstreit eskaliert.

Gelsenkirchen. Eskalierter Beziehungsstreit: Die Gelsenkirchener Polizei nimmt Mann (27) fest, ein weiterer Beteiligter flüchtet. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Handfester Streit in der Neustadt: Die Gelsenkirchener Polizei hat am Donnerstagabend, 13. Mai, um 22.40 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in einem Wohnhaus im Wiehagen in der Neustadt beendet.

Der Grund: Dort war ein Beziehungsstreit zwischen mehreren Personen eskaliert. Die Beamten nahmen einen 27 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Ein dort durchgeführter Alkoholtest war positiv, heißt es seitens der Polizei.

Ein weiterer Beteiligter, männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren, Kinnbart, und von korpulenter Statur soll geflüchtet sein, bevor die Polizei eintraf. Er war mit weißen Oberteil, Jeans und Sonnenbrille bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den flüchtigen Tatverdächtigen gesehen haben oder Angaben zu seiner Person machen könnten. Sachdienliche Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 3657512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

