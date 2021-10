Gelsenkirchen: Hakenkreuze auf Auto und Geschäft geschmiert

Zuletzt hatten Unbekannte in Gelsenkirchen bereits an der Ecke Kleine Heidestraße und Herzogstraße (rechts) sowie im ganzen Viertel Hakenkreuze an Fassaden geschmiert.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise, weil erneut Unbekannte Hakenkreuz-Schmierereien hinterlassen haben. Diesmal in Erle.

Obgleich das Hakenkreuz älter ist als die Tyrannei und Diktatur der Nazis, so ist es seit Jahrzehnten in erster Linie Symbol des Hasses und der Verherrlichung schrecklichster Verbrechen in der Menschheitsgeschichte - und nichts weniger. Dennoch schmieren immer wieder – häufig nicht zu ermittelnde Personen – im Schutze der Dunkelheit nachts Hakenkreuze an Fassaden oder Fenster – auch in Gelsenkirchen.

Nachdem bereits vor einigen Tagen in Schalke und der Feldmark zahlreiche Hausfassaden mit Hakenkreuzsymbolen beschmiert wurden, wurden nun in Erle – erneut in schwarzer Farbe – ähnliche Schmierereien auf einem Auto und einer Schaufensterscheibe hinterlassen.

Dabei beschädigten die Täter in der Zeit von 12 Uhr am Samstagmittag, 23. Oktober, bis 10.30 Uhr am Montagmorgen, 25. Oktober, ein an der Straße „Fuchsloch“ geparktes Auto mit schwarzer Sprühfarbe. Auch eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Cranger Straße in Höhe der Auguststraße wurde durch unbekannte Täter besprüht. Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365 8501 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Am Montag erklärte die linksextreme Partei AUF bereits ihren Protest gegen die jüngsten Nazi-Schmierereien. „Hakenkreuze an der Wand sind eine Verherrlichung der brutalsten Unterdrückung des Hitler-Regimes. Sie verhöhnen die Opfer des Massenmords und die 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg. Dafür gibt es keine Akzeptanz! [...] Hakenkreuz-Schmierereien reihen sich auch in Gelsenkirchen ein in rassistische, antisemitische und antikommunistische Attacken, Brandanschläge gegen Häuser mit Migranten, Morddrohungen gegen die ehemalige AUF-Stadtverordnete Monika Gärtner-Engel, aufgestochene Reifen und andere Angriffe gegen Vertreter und Einrichtungen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland.“

