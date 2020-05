Gelsenkirchen: Hakenkreuze an gut einem Dutzend Wänden

Immer wieder hinterlassen Schmierer in Gelsenkirchen NS-Symbole – wie hier an einer Grundschule.

Gelsenkirchen. An Häusern, Wänden und Unterführungen hinterließen Schmierer in Gelsenkirchen etliche Hakenkreuze. Allein aus Erle meldet die Polizei neun Fälle.

NS-Symbole hinterließen Unbekannte in der Nacht zum 8. Mai an mehreren Stellen in Gelsenkirchen. Der Tag hat Symbolkraft: Vor 75 Jahren endeten der Zweite Weltkrieg und der NS-Terror in Europa. Etwa ein Dutzend Objekte sowie Gebäude in den Stadtteilen Erle, Bulmke-Hüllen und Ückendorf wurden laut Polizei beschmiert. Die Täter brachten dort Hakenkreuze und unterschiedliche Schriftzüge mit rosa-pinker Farbe auf.

Staatsschutz in Gelsenkirchen hofft auf Zeugenhinweise

Die meisten Taten (9) ereigneten sich in Erle. Betroffen waren unter anderem Unterführungen, Haus- und Grundstücksmauern, Fahrzeuge sowie Stromkästen. Die Gelsenkirchener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten und zu Tatverdächtigen nehmen der Staatsschutz unter 0209 365-8501 oder die Kriminalwache unter 0209 365-8240 entgegen.