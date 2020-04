Gelsenkirchen: Hakenkreuz-Schmierereien an mehreren Objekten

Sonntagnacht haben Unbekannte in Gelsenkirchen an mehreren Stellen Hakenkreuz-Schmierereien hinterlassen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Sonntagnacht haben Unbekannte in Gelsenkirchen an mehreren Stellen im Stadtgebiet Hakenkreuz-Schmierereien hinterlassen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben bislang unbekannte Sprayer in der Nacht von Sonntag, 19. April 2020, auf Montag, 20. April 2020, mehrere Objekte in den Stadtteilen Buer und Erle besprüht. Die Farbschmierer brachten dort überwiegend Hakenkreuze in roter Farbe auf.

Betroffen sind unter anderem ein Tor am Polizeipräsidium, ein Schild am Klinikum Bergmannsheil, eine Mauer an der Kurt-Schumacher-Straße Ecke Schernerweg, ein Schild eines Vereins an der Adenauerallee und ein Schild am Parkplatz Schloss Berge. Die Gelsenkirchener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu den Taten und zu Tatverdächtigen nehmen der Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365 8501 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 entgegen.