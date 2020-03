Der erste Fall für Gudrun Dörendahl ließ bislang noch auf sich warten. Auch deshalb verspürt die neue Schiedsfrau für die beiden westlichen Stadtteile Horst und Beckhausen eine leichte innere Anspannung. Insgesamt blickt die 54-Jährige, die vor kurzem vereidigt wurde, aber voller Zuversicht auf ihr so wichtiges Ehrenamt: „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe.“

Gudrun Dörendahl ist eine überzeugte Horsterin. Sie hat genau wie ihre Eltern stets dort gelebt und auch ihre vier Kinder – drei Mädchen und ein Sohn im Alter zwischen 20 und 28 Jahren – an der Harthorststraße großgezogen. „Ich kenne hier Hintz und Kuntz“, sagt sie und lacht. Auch das war ein Grund, warum der für diesen Stadtteil zuständige SPD-Ratsherr Lutz Dworzak auf sie zukam und fragte, ob sie sich vorstellen könne, neue Schiedsfrau zu werden.

Gudrun Dörendahl engagiert sich seit Jahren als Schöffin am Landgericht

In ihrer Wohnung an der Harthorststraße 37 in Gelsenkirchen-Horst empfängt die neue Schiedsfrau Gudrun Dörendahl die streitenden Parteien zur Schlichtung. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Natürlich wusste ich, dass es dieses Amt gibt. Schließlich engagiere ich mich seit 2014 auch als Schöffin am Landgericht“, erzählt Dörendahl und fügt hinzu: „Doch was sich genau dahinter verbirgt, habe ich erst in einem späteren Gespräch mit Monika Kutzborski erfahren.“ So heißt die Vorsitzende der Bezirksvereinigung der hiesigen Schiedsleute. „Wir haben 15 Schiedsbezirke hier in Gelsenkirchen, derzeit aber nur 13 aktive Schiedsleute“, berichtet Kutzborski. Die beiden Stellen für Rotthausen sowie Resse/Resser Mark seien derzeit unbesetzt. Treten dort Schlichtungsfälle auf, springt ein Ersatz-Schiedsmann aus einem Nachbarbezirk ein.

Und was macht so eine Schiedsfrau nun ganz genau? „Wir kümmern uns vor allem um Fälle von Verstößen gegen das Nachbarschaftsrecht“, sagt Dörendahl. Konkret: Wenn sich zwei Nachbarn wegen eines ins andere Grundstück ragenden Baumastes oder einer zu hoch gewachsenen Hecke in die Haare, steht vor dem Gang vor Gericht stets ein Besuch bei einer Schiedsperson an. Das gilt auch für Beleidigungsfälle. „Ich betrachte uns dann als verschwiegene und unparteiische Mittler oder Brückenbauer, die versuchen soll, dass die beiden Streitparteien zu einer außergerichtlichen Einigung kommen“, so Schiedsfrau Dörendahl. „In 80 Prozent der Fälle klappt das, haben mir andere Schiedspersonen versichert. Manche Streithähne lassen sich aber nicht besänftigen und wollen die Sache unbedingt vor Gericht austragen.“

Zu Beginn stehen routinierte Schiedspersonen helfend zur Seite

Die CDU-Stadtverordnete Monika Kutzborski ist die Vorsitzende der Bezirksvereinigung der Gelsenkirchener Schiedspersonen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Hat sie denn eine solch ausgeprägte diplomatische Ader? Da lacht Dörendahl und antwortet: „Die große Diplomatin in unserer Familie ist meine Tochter Mirjam. Aber als vierfache Mutter verfügt man fast schon zwangsweise über gewisse mediatorische Fähigkeiten.“ Noch wichtiger war für die Horsterin aber die Zusage der hiesigen Schiedsleute-Chefin, dass ihr gerade in der Anfangszeit die erfahrenen Kollegen stets helfend zur Seite stehen. „Das nimmt einem etwas den Druck“, gibt Dörendahl offen zu.

Wenn es richtig „brummen“ sollte, haben ihr die routinierten Kolleginnen und Kollegen verraten, dann kommt ein Schlichtungsfall pro Monat auf sie zu. Manchmal sind es aber auch nur drei bis vier in einem Jahr. „Zunächst kommt der Antragsteller allein zu mir und erklärt, warum er sich über seinen Nachbarn geärgert hat. Später sitze ich dann mit beiden Streitparteien an einem Tisch. So lassen sich Dinge am effektivsten aus der Welt schaffen“, so die Schiedsfrau. Sie betont, dass am Ende einer erfolgreichen Schlichtung als schriftliches Ergebnis ein so genannter Vergleich steht. „Mit diesem müssen immer beide Seiten einverstanden sein“, so Dörendahl.

Für fünf Jahre wurde sie von der Bezirksvertretung West in ihr Amt gewählt. Dörendahl hofft, dass sie dieses Ehrenamt ebenso ausfüllt wie das der Schöffin. Letzteres darf sie parallel übrigens weiter ausfüllen. „Wäre das nicht möglich gewesen, hätte ich das Schiedsfrau-Amt gar nicht angetreten“, sagt sie. „Dafür bin ich einfach zu gern Schöffin.“

Kontakt zur neuen Schiedsfrau für Horst und Beckhausen

Die Schiedsfrau Gudrun Dörendahl kann bei Streitfällen erreicht werden unter: 0163 230 33 22 oder per E-Mail an doerendahl@t-online.de. Sie ist immer dann zuständig, wenn der Beschuldigte eines Streitfalls seinen Wohnsitz in Horst oder Beckhausen hat.

Neben den Tipps der erfahrenen Kollegen muss die neue Schiedsfrau auch Grund- und Weiterbildungskurse belegen, die sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene angeboten werden.