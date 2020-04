Sieben unbekannte Männer bedrohten und schlugen am Montag, 20. April, zwei Männer in Gelsenkirchen-Buer. Sie verlangten deren Handys und Geld.

Blaulicht Gelsenkirchen: Gruppe greift zwei Männer auf Parkbank an

Gelsenkirchen-Buer. Sieben Heranwachsende verlangten in Buer Mobiltelefone und Geld. Einer drohte mit einer Pistole, ein anderer setzte einen Schlagstock ein.

Sieben bislang unbekannte Männer haben am Montagabend, 20. April, gegen 18 Uhr zwei Männer angegriffen, die auf einer Bank an der Hochstraße in Höhe des Michaelshauses saßen.

Die attackierten 45- und 50-Jährigen alarmierten daraufhin die Polizei. Sie gaben an, die Unbekannten hätten Mobiltelefone und Geld verlangt, wobei einer der Tatverdächtigen auch eine Pistole auf sie gerichtet habe. Ob es sich dabei um eine echte Waffe gehandelt

hat, konnten die Männer nicht sagen.

Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Da die Beiden sich weigerten, die Gegenstände auszuhändigen, schlugen die Unbekannten auf sie ein und verletzten sie dabei leicht. Zwei Tatverdächtige sollen dabei einen Teleskopschlagstock benutzt haben. Anschließend flüchtete die Gruppe ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Männern machen können. Laut Beschreibung waren die Angreifer 16 bis 18 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Alle trugen sportliche Kleidung, zwei einen Pullover mit der Aufschrift "Tommy Hilfiger". Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter

der Telefonnummer 0209 365-8110 oder -8240.