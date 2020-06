Gelsenkirchen: Grundschul-Briefkasten mit Böller gesprengt

Ein bislang unbekannter Täter hat den Briefkasten einer Grundschule in Gelsenkirchen-Horst gesprengt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Als Tatwerkzeug vermutet die Gelsenkirchener Polizei einen "Böller": Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 9. Juni, gegen 8.15 Uhr den Briefkasten einer Grundschule an der Turfstraße in Horst gesprengt. Dabei sei auch die Hauswand der Schule beschädigt worden, berichtet die Polizei.

Gelsenkirchener Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu einem Tatverdächtigen machen können. Das Kriminalkommissariat 21 ist unter der Telefonnummer 0209/365-8112, die Kriminalwache unter der Durchwahl 0209/365-8240 zu erreichen.

