Gelsenkirchen: Grumke ist neuer Extremismusbeauftragter

Gelsenkirchen. Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Gelsenkirchen hat einen neuen Extremismusbeauftragten: Thomas Grumke. Über seine Aufgaben.

Professor Thomas Grumke heißt der neue Extremismusbeauftragte an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchener Professor soll Extremismus bei Mitarbeitenden und Beamten nachgehen

Grumkes Aufgabe als Extremismusbeauftragter besteht darin, Angelegenheiten des politischen Extremismus nach innen und nach außen zu vertreten. Er soll Hinweisen mit extremistischem Bezug zu Personen und Sachverhalten durch Lehrende, Studierende oder Mitarbeitende der Hochschule nachgehen und die Leitung entsprechend beraten.

Grumke führt zudem regelmäßig Fortbildungen zum politischen Extremismus durch und ist Ansprechpartner für das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, die Ausbildungsbehörden und -leitungen, das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten, die Polizeibehörden sowie für zivilgesellschaftliche Akteure. Darüber hinaus berät er bei Bedarf das Teildezernat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Medienanfragen.

Gelsenkirchener Extremismusbeauftragter hat beim Verfassungsschutz gearbeitet

Grumke tritt die Nachfolge Er tritt von Prof. Dorothee Dienstbühl an, die ihn als ihren Nachfolger vorgeschlagen hatte. Von 2004 bis 2012 war er wissenschaftlicher Referent in der Abteilung Verfassungsschutz im Innenministerium Nordrhein-Westfalen und Lehrbeauftragter für das Fach Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seit dem 1. September 2012 ist Grumke Professor für Politikwissenschaft und Soziologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen.[

Das Landesinnenministerium hatte die Funktion der Extremismusbeauftragten in den Polizeibehörden und an der Verwaltungshochschule im vergangenen Jahr neu geschaffen, um Anlaufstellen einzurichten, die Hinweisen auf extremistische, rassistische, fremden- und ausländerfeindliche Auffassungen bei Mitarbeitenden und Beamtinnen und Beamten nachgehen beziehungsweise diese untersuchen.

