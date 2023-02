Gelsenkirchen: Grünes Licht für Verkauf des Gelben Hauses

Gelsenkirchen. Nach Ende der Einspruchsfrist hat das Gericht der BBS1 den Zuschlag für das Gelbe Haus an der Schalker Meile in Gelsenkirchen erteilt. Und jetzt?

Die in Erkrath ansässige Vermietungsgesellschaft BBS1 UG hat am Dienstag vom Amtsgericht Gelsenkirchen endgültig den Zuschlag für das Haus an der Kurt-Schumacher-Straße Nummer 126 bekommen. Bei der Versteigerung der extrem sanierungsbedürftigen, nach Ansicht von Gutachtern schrottreifen Immobilie war der Verkehrswert mit einem Euro beziffert worden. Die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft wollte das „Gelbe Haus“ eigentlich selbst ersteigern, war jedoch völlig überraschend von dem extrem hoch steigernden BBS1-Bieter übertroffen worden.

Stadt hat keine Beschwerde eingelegt

Das Gericht erteilte den Zuschlag nach den zehn Tagen Frist ab dem Versteigerungsdatum, die für mögliche Beschwerden auf Wunsch der Stadt als Gläubigerin wegen ausstehender Grundbesitzabgaben eingeräumt wurde. Ein normaler Vorgang. Die sofort bei der Versteigerung fälligen zehn Prozent, die bei einer Zwangsversteigerung als Sicherheitsleistung zu zahlen sind, orientieren sich nämlich am offiziellen Verkehrswert des Gebäudes – der lag im Fall der Hausnummer 126 (der komplett der Kurt-Schumacher-Straße zugewandten Hälfte) aber nur bei einem Euro.

Für den deutlich solideren Hausteil mit der Nummer 124 bekam die BBS1 UG den Zuschlag mit einem Gebot 616.000 Euro. Auch hier zog die Stadttochter GGW bei der Versteigerung den Kürzeren. Die geforderte fünfstellige Sicherheitsleistung für die Nummer 124 hat die Vermietungsgesellschaft offenbar bereits entrichtet. Da die Käufer zudem auch die – wohl durchaus beträchtlichen – Außenstände bei der Stadt Gelsenkirchen für beide Objekte bereits beglichen hat, wie Stadtsprecher Martin Schulmann auf Anfrage bestätigt, gibt es auch keine Handhabe mehr für den Einsatz eines Sicherheitsverwalters.

Für die Zahlung der Gesamtsumme beider Verkäufe hat die BBS1 UG je zwei Monate Zeit. In Sachen Liquidität des Unternehmens hatte es Anfangs Zweifel von mehreren Seiten gegeben. Ab sofort dürfte die BBS1 die Gebäude nicht nur betreten, sondern auch mit den Umbauten beginnen, so Schulmann.

Der Verteilungstermin für die teurere, zum Teil noch vermietete Hausnummer 124, die in die Uechtingstraße hineinreicht, ist vom Gericht für den 26. April festgelegt worden. Dann muss das Erkrather Unternehmen die restlichen rund 580.000 Euro zahlen. Die 125.000 Euro für die Nummer 126 werden wenige Tage später fällig; zwei Monate nach Eingang des Zuschlagsschreibens des Gerichts vom Dienstag, 14. Februar. Zu den jeweiligen Summen kommen allerdings noch vier Prozent Zinsen für die Zeit bis zur tatsächlichen Zahlung.

Zwei weitere Häuser an der Schalker Meile werden zwangsversteigert

Noch in dieser Woche gibt es zwei weitere Zwangsversteigerungen von Häusern an der Kurt-Schumacher-Straße im Bereich der Schalker Meile. In einem Fall geht es um das Haus Nummer 131 auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das vierstöckige Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, drei Wohnungen in den Obergeschossen, einer Wohnung im Dachgeschoss plus zwei dazugehörigen Flurstücken werden mit einem Verkehrswert von insgesamt 349.000 Euro angegeben. Die Versteigerung beginnt am Freitag, 17. Februar, um 8.30 Uhr im Saal 212.

Um zehn Uhr dann geht es im gleichen Saal um das Haus Nummer 118, ebenfalls ein Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Gewerbeeinheiten an der Ecke Hochkampstraße. Ein Teil des 1907 errichteten und 1949 wieder aufgebauten Gebäudes ist noch vermietet. Aufgerufen werden für diese Immobilie, die wohl in Teilen saniert ist, als Verkehrswert 475.000 Euro.

