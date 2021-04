Gelsenkirchen: Grüne Mihalic wieder mit guten Wahlchancen

Gelsenkirchen. Irene Mihalic hat gute Chancen, erneut in den Bundestag einzuziehen. Die Gelsenkirchener Grüne wurde auf Platz 3 der NRW-Landesliste gewählt.

Die grüne Gelsenkirchener Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic hat gute Chancen, auch die nächsten vier Jahre Gelsenkirchen im Bundestag vertreten zu dürfen. Auf dem digitalen Landesparteitag der Grünen am Wochenende wurde die Gelsenkirchenerin, die seit 2013 Mitglied des Bundestags ist, von ihrer Partei mit 94 Prozent der Stimmen auf Platz 3 der Landesliste für die Bundestagswahl im September gewählt.

Gelsenkirchenerin holte 2013 erstmals ein Bundestagsmandat

„Die Zeit ist reif für einen Politikwechsel in Berlin. Wir haben die historische Chance, diese Wahl zur Klimawahl zu machen“, kündigt Mihalic an. „Am 26. September müssen wir alle gemeinsam die Frage beantworten, ob wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Ich bin dankbar, in verantwortlicher und zentraler Position daran mitwirken zu dürfen. Alles ist drin.“

Polizeibeamtin promovierte 2018 an der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum

Zur Direktkandidatin im Wahlkreis Gelsenkirchen hatten die Grünen Irene Mihalic bereits im Oktober letzten Jahres gewählt. „Vom Klimaschutz profitiert auch die Wirtschaft vor Ort“, ist die Grünen-Politikerin überzeugt. „Das Ruhrgebiet ist schon jetzt führende Wasserstoffregion Deutschlands. Nirgendwo existiert mehr Knowhow und Infrastruktur als bei uns, um die Stahlindustrie mit grünem Wasserstoff zu dekarbonisieren. Das wäre nur der Anfang eines neuen, grünen Strukturwandels. Gelsenkirchen hier zum Vorreiter zu machen, ist eine zentrale Aufgabe, mit der wir den Herausforderungen unserer Stadt begegnen können.“

Vor den Bundestagswahlen 2013 und 2017 wurde Mihalic auf die Listenplätze 7 und 5 gewählt. Die 44 Jahre alte Polizeibeamtin, studierte Kriminologin und Politikwissenschaftlerin ist Mutter zweier Kinder. 2018 promovierte sie an der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Bis 2013 saß Irene Mihalic im Rat der Stadt. Als Bundestagsabgeordnete ist sie innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Neben Irene Mihalic wurden auch die beiden Gelsenkirchener Stadtverordneten Dennis Hoffmann (Platz 72) und Franziska Schwinge (Platz 73) auf die Landesliste gewählt.