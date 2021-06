Gelsenkirchen: Großeinsatz für die Polizei wegen Schlägerei

Bis zu neun Personen waren demnach an der wüsten Auseinandersetzung beteiligt, deren Ursache ein Streit wegen „nach ruhestörendem Lärm gewesen zu sein scheint“, so die Polizei in ihrer ersten Einschätzung.

Gelsenkirchen. Wegen einer wüsten Schlägerei mit bis zu neun Personen rückte die Polizei Gelsenkirchen mit einem Großaufgebot nacht Hassel aus. Was bekannt ist.

Mit einem Großaufgebot, so beschreibt es die Leitstelle der Gelsenkirchener Polizei, seien die Beamten in der Nacht zum Sonntag (13. Juni), gegen 0.55 Uhr zu einer Schlägerei auf der Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel ausgerückt.

Weil gleich mehrere Personen bei der Schlägerei verletzt wurden, wurde die Polizei von vier Rettungswagen der Feuerwehr und einem Notarzt unterstützt. „Alle Beteiligten erlitten Verletzungen und klagten überwiegend über Schmerzen an Kopf und Oberkörper. Eine Person kollabierte während der Sachverhaltsklärung vor Ort und musste durch den Notarzt behandelt werden“, so die Polizei.

Beteiligter der Massenschlägerei wurde schon per Haftbefehl gesucht

Vier Beteiligte der Schlägerei wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, da er sich auch im Beisein der Polizei aggressiv verhalten habe.

Die Untersuchung der Personalien ergab außerdem, dass einer der Beteiligten per Haftbefehl gesucht wurde und deshalb festgenommen wurde. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren wegen unter anderem Beteiligung an einer Schlägerei eingeleitet.

Nähere Angaben zu den Personen machte die Polizei nicht.

