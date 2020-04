Gelsenkirchen: Großeinsatz bei Brand auf Werkstattgelände

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat in der Nacht ein Feuer auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt im Stadtteil Ückendorf gelöscht

Gelsenkirchen. Mitten in der Nacht ist die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Brand auf dem Areal einer Kfz-Werkstatt in Ückendorf alarmiert worden.

Großeinsatz für die Feuerwehr Gelsenkirchen in der Nacht zu Samstag: Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt am Dördelmannshof im Stadtteil Ückendorf standen mehrere Pkw, ein Lkw und Lkw-Anhänger sowie ein Anbau im Vollbrand, wie die Feuerwehr am Samstagvormittag mitteilte.

Die Einsatzkräfte wurden um 2.40 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, drohten die Flammen, auf das angrenzende Werkstattgebäude überzuspringen. Sofort begann die Feuerwehr, den Brand auf dem verwinkelten Gelände mit mehreren Strahlrohren zu bekämpfen. So gelang es, das Werkstattgebäude vor den Flammen zu retten, lediglich Teile der Kunststoffrolltore schmolzen durch die Wärmeeinwirkung, heißt es im Bericht.

Fehlende Hydranten erschweren Arbeit der Gelsenkirchener Feuerwehr

Ein Problem der Einsatzkräfte: In unmittelbarer Nähe des Einsatzortes gab es keine Hydranten. Das Löschwasser musste also über eine längere Wegstrecke herangeführt werden.

Nach etwa einer Stunde, so die Feuerwehr, sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Ein Teil der 34 Einsatzkräfte konnte abrücken, andere blieben noch für Nachlösch- und Kontrollarbeiten vor Ort.

Erst am Samstagmorgen um 9.30 Uhr war der Einsatz beendet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, was den Brand verursacht hat. (red)