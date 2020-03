Gelsenkirchen: Große Mengen Tabak aus Kiosk gestohlen

Gelsenkirchen-Rotthausen. Bislang unbekannte Täter sind in einen Kiosk in Gelsenkirchen eingebrochen und haben Tabak und Zigaretten gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend, 29. März, 19 Uhr, und Montagmorgen, 30. März, 9 Uhr, in einen Kiosk an der Steeler Straße eingebrochen und neben Bargeld Tabak und Zigaretten in größerem Umfang entwendet.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sind die Täter über ein Fenster, das sie gewaltsam öffneten, von der Rückseite des Hauses in den Laden eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können. Eventuell haben sie die Beute in großen Taschen und/oder mit einem Auto transportiert.

Hinweise bitte an die Polizei: 0209 365-8112 oder -8240.