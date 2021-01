Gelsenkirchen: Große Impfaktion des Sozialwerk St. Georg

In der Kaue von Graf Bismarck in Gelsenkirchen lief die bisher größte Impfaktion des Sozialwerks St. Georg mit Mitarbeitenden und Klienten. Ein Einbahnstraßensystem sicherte die Einhaltung der Hygieneregeln.

Gelsenkirchen Mehr Mitarbeiter als erwartet wollten sich bei der Impfaktion des Gelsenkirchener Sozialwerks St. Georg impfen lassen. Zweiter Termin geplant.

An verschiedenen Standorten startete das Sozialwerk St. Georg in der vergangenen Woche Impfaktionen. Die größte fand auf dem Schachtgelände Graf Bismarck in Gelsenkirchen statt. An drei Tagen wurden dort rund 500 Klientinnen, Klienten und

Mitarbeitende des sozialen Dienstleisters geimpft.

Geimpft wurde in Duisburg, Schmallenberg und Gelsenkirchen. Hierfür liefen die Planungen bereits kurz vor Weihnachten auf Hochtouren. Ort des Geschehens war die „Kaue“. Anfangs seien die Reaktionen auf den Impfaufruf zögerlich gewesen, nach schriftlicher Information und persönlicher Aufklärung aber seien viele überzeugt worden, erklärt eine Sprecherin. Am Ende gab es mehr Freiwillige als Impfdosen, sodass ein weiterer Termin für die Erstimpfung der Unversorgten vereinbart werden musste. Die Bestellung der Impfdosen hatte bereits Ende Dezember erfolgen müssen, sodass man nicht auf alle Rückmeldungen warten konnte.

