Gelsenkirchen: Gottesdienst für Mensch und Tier im Internet

„Kirmes“ sitzt vor dem kleinen Altar im Stroh. Die Kangalhündin ist mehr an den Leckerchen der Pflegerin interessiert als an dem, was gerade um sie herum geschieht. Dabei ist sie der Ehrengast im Filmstudio des Tierheims Gelsenkirchen , das optisch an einen Stall erinnert. Stellvertretend für ganz viele Tiere ist die Hündin dabei während hier der traditionelle Gottesdienst für Mensch und Tier gefeiert wird – unter Coronabedingungen und mit nur drei Menschen. Alle anderen werden später via Internet erreicht.

„Es geht darum, dass wir uns zeigen“, sagt Marion Kerstan. Sie hat das Format vor sechs Jahren ins Leben gerufen, seither viele Menschen bei diesem Gottesdienst im Advent an der Willy-Brandt-Alle begrüßen dürfen. „Es tut mir sehr leid, diese regelmäßigen Besucher in diesem Jahr nicht zu sehen.“ Daher habe man sich recht kurzfristig für eine digitale Alternative entschieden.

Gelsenkirchener sollen gerade in diesen Zeiten von Tieren Freude lernen

Die findet auch Diakon Roland Curdt-Warmuth besser als einen Totalausfall. Gerade in diesem besonderen Jahr sei doch die Beziehung von Mensch und Tier noch einmal anders erlebt worden. Und noch mehr: „Wer ein Haustier hat, der weiß, wir können von den Tieren lernen. Keiner zeigt zum Beispiel so sehr seine Freude über das kleine Glück im Alltag.“ Eine wichtige Lektion in Zeiten, die von Entbehrungen geprägt sind, so der Diakon im Ruhestand, der selbst begeisterter Hundehalter ist. Seine heutige Botschaft: „Durch den Lockdown haben wir dieses Jahr die Chance auf eine ganz besinnliche Vorweihnachtszeit. Daran sollten wir uns erfreuen.“

Die kleine Andacht nimmt ihren Lauf. Mal ist es besinnlich, mal auch humorvoll. „Stocksteif“, das wollen die Initiatoren nicht sein. Gebetet wird das „Vater unser“ für Tiere. Dann folgt der Segen für alle Zwei- und Vierbeiner. Die, erklärt Curdt-Warmuth, könnten den auch problemlos via Internet empfangen. „Gott wirkt ja ohnehin aus der Distanz.“ Soll heißen, der Diakon erbittet den Segen, Gott schenkt ihn. Der „kleine Umweg“ über den Äther ist also ganz normal.

Der Wunsch: Nächstes Jahr wieder zusammen kommen

Bleibt noch, Wünsche zu formulieren für die Zukunft. Einen hat Marion Kerstan schnell parat: „Dass wir diesen Gottesdienst im nächsten Jahr wieder in einer echten Gemeinschaft feiern.“ Dem scheint auch „Kirmes“ sich gern anzuschließen. Mittlerweile interessiert sie sich für das Geschehen, sitzt vor dem Altar, legt darauf den Kopf ab und schaut dem Diakon bei der Arbeit zu.

Das Video vom Gottesdienst steht ab sofort auf dem Youtube-Kanal des Tierheims Gelsenkirchen. Der ist verlinkt mit der Seite www.tierheim-gelsenkirchen.de .

