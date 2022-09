Gelsenkirchen: Gote abgesagt, Zusatztermin für Johann König

Comedian Johann König tritt am 11. und 12. März 2023 in der Gelsenkirchener Heilig-Kreuz-Kirche auf.

Gelsenkirchen. Comedian Johann König tritt im März 2023 nicht nur einmal, sondern zweimal in Gelsenkirchen auf. Tour von WDR-2-Koch Helmut Gote ist abgesagt.

Gute Nachrichten für alle Fans von Johann König: Der beliebte Komiker hat am gestrigen Mittwoch bekanntgegeben, dass er auf seiner bevorstehenden Tour nicht nur einmal, sondern zweimal in Gelsenkirchen Halt machen wird.

Aufgrund der großen Nachfrage für den Auftritt am 11. März in der Ückendorfer Heilig-Kreuz-Kirche gibt es einen Zusatztermin für den 12. März. Der 50-Jährige präsentiert dann sein neues Programm „Wer Pläne macht, wird ausgelacht“. Tickets für beide Abende sind in der Touristinfo im Hans-Sachs-Haus und im Netz erhältlich.

Agentur von WDR-2-Koch Helmut Gote sagt die gesamte Tour ab

Die Fans von Helmut Gote müssen hingegen tapfer sein: Nicht nur sein für den 27. Oktober geplanter Auftritt in der Heilig-Kreuz-Kirche wurde von der Agentur des WDR-2-Radiokochs abgesagt, sondern seine gesamte Tour. Als Grund für das Aus nannte die Agentur die Planungsunsicherheiten im bevorstehenden Pandemie-Herbst und -Winter.

Abgesagt wurde auch der Auftritt von Storno. Das Kabarett-Trio sollte am 22. Oktober in der Heilig-Kreuz-Kirche am Start sein. Ein Ensemblemitglied ist aber erkrankt und fällt längerfristig aus.

Die Karten für Helmut Gote und Storno können dort umgetauscht werden, wo sie erworben wurden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen