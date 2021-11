Gelsenkirchen: GMC Arena vereint Kampfsport und Inklusion

GMC ist die führende Veranstaltungsreihe in Deutschland für MMA, also Mixed Martial Arts, eben die gemischte Kampfkunst. In der GMC Arena in Gelsenkirchen zeigen die Betreiber, dass auch Kampfkunst und Inklusion zusammen passen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Kampfsport: Das Inklusionsprojekt BYOH stellt sich im Alma Park in Gelsenkirchen vor. In der GMC Arena wird gezeigt, was mit Handicap möglich ist

Sport kann Barrieren durch gemeinsame Angebote abbauen. Das zeigt auch das deutschlandweite Inklusionsprojekt Be Your Own Hero (BYOH), das Menschen mit Handicap und speziell Prothesenträger zum Kampfsport ermutigen will. Zum Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung am 3. Dezember will BYOH auch in Gelsenkirchen die Werbetrommel rühren.

Alma Park in Gelsenkirchen beherbergt auch die GMC-Arenat

Unter dem Motto „Inklusion leben“ findet ein Tag der offenen Tür in der GMC-Arena im Gelsenkirchener Alma Park statt. An der Almastraße 39 wollen verschiedene Partner (Kontakt)-Sport, Spaß und Wissen rund um das Thema Inklusion vorstellen. Die Türen sind ab 15 Uhr geöffnet, Zutritt haben nur Genesene und Geimpfte. (Lesen Sie auch:Im Alma Park in Gelsenkirchen läuft wieder das volle Programm)

Paralympics-Teilnehmer im Boxen präsentiert sich Gelsenkirchen

Eröffnet wird der Tag auf der Anlage an der Almastraße durch BYOH-Gründerin Yasmin Uygun und Deniz Haciabdurrahmanoglu, Leiter der GMC Arena im Alma Park. Dort werden Freitag verschiedene Firmen-Partner mit Sportangeboten und Informationen zur Inklusion vertreten sein. So hat sich Prothesenhersteller APT mit einem kleinen Stand angekündigt. Hier können Interessierte testen, wie es sich anfühlt, mit einer Prothese zu laufen. Golf für Menschen mit Handicap – dass das geht, zeigt Power-Base-Tec.

Auch die Plattformen Inklusionswelt sowie Du und Ich e.V. und auch Anne Kaiser, Referentin für Breitensport und Inklusion beim Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW e.V. werden vor Ort sein. Als Boxsportler präsentiert sich Paralympics-Teilnehmer David Behre. Info: www.byoh-kampfsport.com

