Gelsenkirchen: Glas geht zu Bruch bei Trinkhallen-Schlägerei

An einer Trinkhalle in Gelsenkirchen ist ein Streit unter zwei Männern zu einer Schlägerei ausgeartet. Ein Schlichter wurde mit einem Messer bedroht und durch einen Kopfstoß verletzt.

Gelsenkirchener will Schlägerei schlichten und wird mit einem Messer bedroht

Gegen 21 Uhr tauschten am Montag, 3. April, zwei Männer mit den Fäusten ihre Argumente an einer Trinkhalle an der Mechtenbergstraße aus. Ein 43-jähriger Gelsenkirchener versuchte, den Streit zu schlichten, bewirkte mit seinem Eingreifen aber genau das Gegenteil.

Einer der beiden Streithähne, ein 47 Jahre alter Gelsenkirchener, bedrohte den Mann mit einem Messer. Danach versetzte er dem Schlichter einen Kopfstoß und widmete sich fortan seinem neuen Gegner, während der anfängliche kurzerhand das Weite suchte. Von ihm sind laut Polizei „keine Personendaten bekannt“.

Die Schlägerei verlagerte sich daraufhin in die Trinkhalle – nicht ohne Folgen. Glasflaschen gingen zu Bruch, Sachen wurden beschädigt. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatten sich die beiden „nicht unerheblich alkoholisierten“ und leicht verletzten Gelsenkirchener bereits wieder voneinander getrennt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

