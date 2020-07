Gelsenkirchen gibt Starthilfe für die energetische Sanierung

Wer sein Eigenheim energetisch sanieren will, bekommt von der Stadt Gelsenkirchen Unterstützung.

Gelsenkirchen. Eine neue Broschüre der Stadt Gelsenkirchen hilft Hausbesitzern, energiesparend und klimaschonend zu sanieren. Sie liegt in Bürgercentern aus.

Wenn es durch die Fenster zieht oder das Dämmmaterial schwächelt – kurzum die eigenen vier Wände in die Jahre kommen, dann steigen die Energiekosten. Die Gelsenkirchener, die sich deshalb um eine energiesparende und damit klimafreundliche Sanierung ihres Hauses bemühen, bekommen von der Stadt jetzt Unterstützung.

Die Stadt Gelsenkirchen gehört zur Initiative Altbauneu, in der sich mit Unterstützung des NRW-Wirtschaftsministeriums Kommunen und Kreise grade aus dem Ruhrgebiet und dem Münsterland zusammengeschlossen haben, um Bürger und Eigentümer bei der energetischen Gebäudesanierung zu beraten. Denn am Anfang stehen immer eine Menge Fragen: Welches System passt? Muss ich die Fenster austauschen, die Heizung erneuern? Und ist die Technik zukunftsfähig?

Antworten in der Broschüre „Starthilfe – energetische Sanierung“

Antworten finden sich in der neuen Broschüre „Starthilfe – energetische Sanierung“, die laut Mitteilung der Stadt ebenso Orientierung bietet wie Hinweise auf Beratung und Förderung gibt. „Wir möchten den Weg ebnen zu einem energieeffizienten, behaglichen und wertstabilen Zuhause“, sagt die Klimaschutzmanagerin der Stadt Gelsenkirchen, Kirsten Sassning.

Die Broschüre ist ab sofort in den Gelsenkirchener Bürgercentern, in der Stadt- und Touristinfo am Hans-Sachs-Haus sowie bei Kirsten Sassning erhältlich. Weitere Informationen zur energetischen Gebäudesanierung erhalten Sie unter 0209-1694202 oder im Internet: www.alt-bau-neu.de/gelsenkirchen/.