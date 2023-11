Gelsenkirchen: Gewalttäterin schlägt Kopf auf die Straße

Eine unbekannte Frau hat in Gelsenkirchen eine Kölnerin hinterrücks angegriffen und verletzt. Die Täterin soll den Kopf der 47-Jährigen mehrfach gegen den Asphalt geschlagen haben. Die Kölnerin kam in ein Krankenhaus.

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Gelsenkirchener Polizei sucht eine Frau, die eine Kölnerin angegriffen hat. Die Angreiferin hatte es auf den Kopf ihres Opfers abgesehen.

Angriff nach Kneipenbesuch an Ringstraße in Gelsenkirchen – Frau niedergerissen

Alarmiert worden ist die Polizei wegen der Auseinandersetzung in der Altstadt am Sonntag, 12. November, gegen vier Uhr. Die 47 Jahre alte Kölnerin hatte zu dem Zeitpunkt eine Kneipe an der Ringstraße verlassen, als sie von hinter von einer unbekannten Frau niedergerissen wurde. Dann habe die Angreiferin den Kopf der Kölnerin wiederholt auf den Asphalt geschlagen, kurz darauf sei sie geflohen.

Zeugen riefen den Rettungsdienst, der die Verletzte vor Ort medizinisch versorgte und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Die Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hatte blonde Haare. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

